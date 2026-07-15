पीएम मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़ आएंगे, 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास: डीसी निशांत यादव

चंडीगढ़, 15 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पीसली) के ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ के उपायुक्त (डीसी) निशांत यादव ने कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने आयोजन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं।

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डीसी निशांत यादव ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिक, विभिन्न मार्केट एसोसिएशनों के प्रतिनिधि, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के सदस्य, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर व्यापक स्तर पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, उनके लिए विशेष बसों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा, पेयजल, शौचालय, सुचारु आवागमन और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बारिश और उमस को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए हैंगर को पूरी तरह वॉटरप्रूफ बनाया गया है। साथ ही, एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था भी रहेगी, ताकि बारिश और गर्मी से लोग परेशान न हो।

डीसी निशांत यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें चार परियोजनाएं चंडीगढ़ प्रशासन से संबंधित हैं, तीन राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) की परियोजनाएं हैं और तीन परियोजनाएं पीजीआई से जुड़ी हैं। इन 10 परियोजनाओं में से सात परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जबकि तीन परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। प्रशासन का कहना है कि इन परियोजनाओं से चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवहन सुविधाओं को नई गति मिलेगी।

--आईएएनएस

पीएसके