पुडुचेरी की एनआर कांग्रेस की नजर 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु में विस्तार पर

पुडुचेरी, 26 जुलाई (आईएएनएस)। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी की अगुवाई वाली सत्ताधारी पार्टी 'ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस' (एआईएनआरसी) ने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में अपने विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। यह केंद्र शासित प्रदेश के बाहर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की दिशा में पार्टी का पहला बड़ा कदम है।

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इस कदम को 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने की एक लंबी अवधि की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नेतृत्व ने तमिलनाडु में पार्टी की एक इकाई शुरू करने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया है और आने वाले महीनों में संगठनात्मक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने औपचारिक शुरुआत से पहले एक व्यापक नेटवर्क बनाने के मकसद से अलग-अलग पार्टियों के नेताओं और जानी-मानी सार्वजनिक हस्तियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है।

इसी कोशिश के तहत, पट्टली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक डॉ. एस. रामदास की बेटी और पीएमके की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष गांधीमति पारसुरामन ने शनिवार को पुडुचेरी में मुख्यमंत्री रंगासामी से मुलाकात की। उनके साथ उनके बेटे और पीएमके यूथ विंग के पूर्व अध्यक्ष मुगुंदन पारसुरामन भी मौजूद थे।

हालांकि इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह एनआर कांग्रेस के विस्तार की योजनाओं में दिलचस्पी रखने वाले नेताओं के साथ चल रही बातचीत का ही एक हिस्सा है।

इस सप्ताह की शुरुआत में पीएमके के पूर्व विधायक अरुल मुरुगन और उनके समर्थकों ने भी पुडुचेरी के एक प्राइवेट होटल में रंगासामी से मुलाकात की थी।

बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में पूर्व मंत्री के. लक्ष्मीनारायणन भी शामिल हुए। मीटिंग का मुख्य मकसद तमिलनाडु में पार्टी के संगठन को मजबूत करना और राज्य में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संभावित नेताओं की पहचान करना था।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पीएमके, कांग्रेस और तमिलनाडु की दूसरी राजनीतिक पार्टियों के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने एनआर कांग्रेस में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है।

उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इनमें से कई नेता औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी के विस्तार का अभियान तेजी पकड़ रहा है।

लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की शुरुआत के तौर पर एनआर कांग्रेस 9 अगस्त को चेन्नई के तेयनमपेट में कामराज अरंगम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज और मुख्यमंत्री एन. रंगासामी की जयंती मनाने के लिए होगा।

उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के लिए पार्टी का विजन बताया जाएगा और उसकी भविष्य की राजनीतिक रणनीति का संकेत भी मिलेगा, हालांकि राज्य इकाई की औपचारिक शुरुआत बाद में होने की संभावना है।

पार्टी नेताओं का मानना ​​है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर रंगासामी का पांच बार का कार्यकाल और के. कामराज के आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पार्टी की अपील का मुख्य आधार बनेगी, क्योंकि पार्टी तमिलनाडु के प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस