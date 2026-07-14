ऑटो में बैठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो बदमाश गिरफ्तार, एक नाबालिग हिरासत में

नोएडा, 14 जुलाई (आईएएनएस)। नोएडा के सेक्टर-63 थाने की पुलिस ने ऑटो में सवारी बैठाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया एक मोबाइल फोन, 2,250 रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो और एक अवैध चाकू बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, यह मामला 24-25 जून की रात का है। पीड़ित ने थाना सेक्टर-63 में शिकायत दर्ज कराई थी कि तीन अज्ञात युवकों ने उसे बरौला जाने के बहाने एक टेम्पो में बैठाया। इसके बाद आरोपी उसे पर्थला पुल से सेक्टर-80 की ओर सर्विस रोड पर स्थित सुनसान इलाके में ले गए। वहां आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल फोन और 1,000 रुपए नकद लूट लिए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित के मोबाइल का इस्तेमाल कर उसके बैंक खाते से ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफर कर लिए।

शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-63 में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर मंगलवार को बी-1 चौराहे के पास बंद पड़े पेट्रोल पंप की ओर जाने वाली सर्विस रोड से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दानिश मलिक (19 वर्ष) और चंदन शर्मा (27 वर्ष) के रूप में हुई है, जबकि उनके साथ शामिल एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि चंदन चाय की दुकान चलाता था, जबकि दानिश रात में ऑटो चलाता था। दोनों ने मिलकर सवारी बनाकर लोगों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। आरोपी नोएडा के अलग-अलग इलाकों से यात्रियों को ऑटो में बैठाते थे और उन्हें सुनसान स्थान पर ले जाकर मोबाइल, नकदी और अन्य कीमती सामान लूट लेते थे। इसके बाद पीड़ित को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो जाते थे। लूट से मिले पैसे आपस में बांट लेते थे।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, 2,250 रुपए नकद, एक अवैध चाकू तथा वारदात में इस्तेमाल किया गया टेम्पो बरामद किया है। वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया गया है।

जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। चंदन शर्मा के खिलाफ गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दानिश मलिक के खिलाफ भी सेक्टर-63 थाना क्षेत्र में लूट और चोरी से जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं। सेक्टर-63 पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों और इसी तरह की अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी