ओडिशा: तहसीलदार 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया, कुजंग सीएचसी अधिकारी गिरफ्तार

भुवनेश्वर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को सुंदरगढ़ जिले के लाठिकटा के तहसीलदार-सह-उप-पंजीयक के वाहन को रोककर संदिग्ध रूप से अर्जित 5 लाख रुपए की नकदी बरामद की।

लाठिकटा के तहसीलदार-सह-पंजीयक आरोपी मुरलीधर उर्मल द्वारा विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में नकदी एकत्र करने की विश्वसनीय सूचना के आधार पर सतर्कता विभाग की एक टीम ने उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी।

गुरुवार को, सतर्कता टीम ने उर्मल को लाठिकटा के राजबासा चौक के पास उस समय रोका जब वह अपने कार्यालय से राउरकेला स्थित अपने आवास तक किराए की सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी में यात्रा कर रहा था।

जांच के दौरान उर्मल के पास से 5 लाख रुपए नकद बरामद हुए सतर्कता अधिकारियों ने बताया कि पूरी रकम, स्कॉर्पियो वाहन सहित, जब्त कर ली गई है।

जांच के बाद, अधिकारियों ने एक साथ तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिनमें राउरकेला स्थित उर्मल का आवासीय भवन, सुंदरगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत करमदिही स्थित उसका पैतृक घर और सुंदरगढ़ जिले के लाठिकटा तहसील कार्यालय में उसका कार्यालय कक्ष शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।

एक अलग मामले में, सतर्कता विभाग ने गुरुवार को जगतसिंहपुर जिले के कुजंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम) मनोज रंजन नायक को सीएचसी के अंतर्गत कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी से आधार कार्ड में दर्ज उम्र के आधार पर सेवानिवृत्ति को समय से पहले कराने की धमकी देकर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र (17.05.1966) में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर, आशा कर्मी की सेवा में दो वर्ष शेष थे। हालांकि, बाद में जारी किए गए आधार कार्ड में विसंगति का हवाला देते हुए नायक ने कथित तौर पर रिश्वत न देने पर सेवा समाप्त करने की धमकी दी।

कोई और विकल्प न देखकर शिकायतकर्ता ने उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता अधिकारियों से संपर्क किया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सतर्कता दल ने गुरुवार को जाल बिछाया और नायक को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

टीम ने उसके पास से पूरी अवैध धनराशि बरामद कर जब्त कर ली। जाल बिछाने के बाद, कटक जिले के सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गोपालपुर (राजनगरपटना) स्थित नायक के आवासीय घर और जगतसिंहपुर जिले के कुजांग बालवाड़ी केंद्र स्थित उसके कार्यालय कक्ष में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

--आईएएनएस

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