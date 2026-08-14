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भारत समाचार

विनयतोष मिश्रा ओडिशा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए

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विनयतोष

भुवनेश्वर, 14 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को सीआईडी, क्राइम ब्रांच के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) विनयतोष मिश्रा को राज्य पुलिस का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया। मौजूदा डीजीपी वाईबी खुराना के रिटायरमेंट के बाद 16 अगस्त से उन्हें ओडिशा पुलिस के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

जब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक मिश्रा राज्य पुलिस बल का प्रभार संभालेंगे, क्योंकि नियमित पुलिस प्रमुख के चयन में कानूनी अड़चनों के कारण देरी हो रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मिश्रा को ओडिशा के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा डीजीपी वाईबी खुराना के 16 अगस्त, 2026 को रिटायर होने के बाद, सीआईडी, क्राइम ब्रांच के डीजीपी विनयतोष मिश्रा 16 अगस्त, 2026 से अगले आदेश तक डीजीपी (पुलिस बल के प्रमुख) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच (चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना शामिल) ने गुरुवार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वह ओडिशा के डीजीपी के चयन को अंतिम रूप देने के लिए 13 अगस्त को होने वाली अपनी बैठक को टाल दे।

यह बैठक जनहित याचिका (पीआईएल) की अगली सुनवाई तक टाल दी गई है, जो 18 अगस्त को होनी है। बेंच ने हाल ही में उस पीआईएल पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है जिसमें ओडिशा सरकार द्वारा अगले डीजीपी की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह प्रक्रिया 2006 के प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। यूपीएससी ने पहले ओडिशा के डीजीपी पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए 7 अगस्त को एक बैठक की योजना बनाई थी। हालांकि, बाद में ओडिशा सरकार ने विचार के लिए भेजे गए नामों को वापस ले लिया।

--आईएएनएस