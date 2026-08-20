ओडिशा सरकार ने हिंसक विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए ऑटो-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की

भुवनेश्वर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा परिवहन विभाग ने भुवनेश्वर के मास्टर कैंटीन स्क्वायर में ऐप-आधारित कैब चालकों और बाइक सवारों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किए गए लगभग 400 ऑटो-रिक्शा के परमिट रद्द करने या निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुख्य कैंटीन चौक क्षेत्र में बुधवार को उपद्रवी प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क अवरोध और कथित तोड़फोड़ के कारण कुछ समय के लिए सामान्य यातायात बाधित रहा।

इस घटना में सीआरयूटी/अमा बस के वाहनों समेत कई सरकारी संपत्तियों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचा। पुलिस रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और जब्ती सूचियों की प्रारंभिक जांच के आधार पर, अधिकारियों ने सड़क को अवरुद्ध करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए 400 से अधिक ऑटो-रिक्शा की पहचान कर उन्हें जब्त कर लिया। परिवहन विभाग ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के लिए वाहनों का इस्तेमाल परमिट की शर्तों का उल्लंघन है।

इसके साथ ही वाहन मालिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आरटीओ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, या संबंधित व्यक्ति उपस्थित नहीं होते हैं, तो अधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर परमिट के निलंबन या रद्द करने का निर्णय ले सकते हैं।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि वाहन परमिट के खिलाफ की गई कार्रवाई का इस घटना से संबंधित किसी भी अलग आपराधिक या अन्य कानूनी कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुवार को कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 113 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा चुका है। पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल 354 ऑटो-रिक्शा जब्त किए।

इसी तरह, विरोध प्रदर्शन कर रहे 60 ऑनलाइन कैब सेवा चालकों को अच्छे व्यवहार के आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में खारवेल नगर पुलिस स्टेशन में कुल सात मामले दर्ज किए गए हैं। कमिश्नरेट पुलिस ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि ओडिशा में ऐप आधारित कैब ड्राइवर और बाइक सवार पिछले कुछ दिनों से भुवनेश्वर में अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम