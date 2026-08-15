स्वतंत्रता दिवस: ओडिशा के सीएम माझी ने शिक्षा, युवाओं और किसानों के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा की

भुवनेश्वर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा में छह प्रयासों की सीमा को समाप्त करने और कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा, युवा रोजगार और कृषि क्षेत्र में कई अन्य पहलों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलनों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्षों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल एक संघर्ष की कहानी नहीं है। यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहला कदम था।

उन्होंने ओडिशा के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिनमें एराम का रक्ततीर्थ, घुमुसर विद्रोह, प्रजा मंडल आंदोलन, कंधा विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, क्योंझर का भुयान विद्रोह और कोरापुट में आदिवासी विद्रोह शामिल हैं।

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि पिछले बारह वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक दूरदर्शी निर्णय लेकर देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विश्व के अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। आज भारत आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से परिपूर्ण राष्ट्र है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि पिछले दो वर्षों में उनकी सरकार, भगवान जगन्नाथ और ओडिशा की 45 करोड़ जनता के आशीर्वाद से, एक समृद्ध ओडिशा और एक विकसित ओडिशा के निर्माण के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने किसानों के विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला।

एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि पहले स्कूलों में कक्षा 8 तक के छात्रों को ही मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी जाती थीं। इसके साथ ही, आज इस पवित्र अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि कक्षा 9 और 10 के छात्रों को भी मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि दूरस्थ जिलों में 18 नए सरकारी कॉलेज और राज्य में चार नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

“इस पवित्र अवसर पर, मैं घोषणा करता हूं कि ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम छह प्रयासों की मौजूदा सीमा को समाप्त किया जा रहा है। अब से, उम्मीदवारों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा तक परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।

राज्य के आर्थिक विकास में किसानों की आय दोगुनी करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने धान की खरीद के लिए कृषि-स्टैक पंजीकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया।

मुख्यमंत्री माझी ने घोषणा की कि मैं आज अपने किसान भाइयों और बहनों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि धान की खरीद के लिए एग्री-स्टैक पंजीकरण और पी-पीएएस पंजीकरण का कोई संबंध नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी पी-पीएएस पंजीकरण किया जाएगा और धान खरीद कार्यक्रम उसी आधार पर संचालित किया जाएगा।

युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ओडिशा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने देश और विदेश में निहित स्वार्थ वाले समूहों द्वारा भारत के युवाओं को गुमराह करने के प्रयासों पर चिंता भी व्यक्त की।

--आईएएनएस

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