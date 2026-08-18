ओडिशा: बाढ़ दौरे को लेकर बीजेडी ने कहा- राहत से ज्यादा प्रचार में व्यस्त रहे सीएम माझी

भुवनेश्वर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा में विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजेडी) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के हालिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह दौरा राहत कार्यों की समीक्षा से ज्यादा प्रचार हासिल करने के उद्देश्य से किया गया था।

शंख भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेडी के प्रवक्ता और मीडिया समन्वयक लेनिन मोहंती ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूखा और पका हुआ भोजन जैसी जरूरी राहत सामग्री भी कई प्रभावित परिवारों तक समय पर नहीं पहुंच सकी।

मोहंती ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा साबित हुआ है। कई प्रभावित इलाकों में पॉलीथीन शीट समेत आवश्यक राहत सामग्री लोगों तक ठीक से नहीं पहुंची।

बीजेडी नेता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ओडिशा के कई जिले बाढ़ की चपेट में थे, तब मुख्यमंत्री दिल्ली में कार्यक्रमों और भोज में व्यस्त थे।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जाजपुर जिले का दौरा महत्वपूर्ण था, लेकिन यह दौरा पीड़ितों की समस्याएं सुनने के बजाय राजनीतिक उद्देश्य से अधिक प्रेरित दिखाई दिया।

मोहंती ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बीजेडी विधायक प्रमिला मल्लिक और सुजाता साहू उनसे मिलने का इंतजार कर रही थीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भाजपा नेताओं के साथ किया।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच कम समय बिताया और सम्मान समारोहों में ज्यादा समय दिया।"

मोहंती ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी की उस तस्वीर का भी उल्लेख किया, जिसमें वह मोटरसाइकिल चला रहे थे और मुख्यमंत्री उनके पीछे बैठे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब केवल सोशल मीडिया रील बनाने के लिए किया गया।

उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट मोटरसाइकिल की सवारी करना यातायात नियमों का उल्लंघन है। मोहंती ने सवाल उठाया कि इस मामले में राज्य परिवहन विभाग कोई कार्रवाई करेगा या नहीं।

बीजेडी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही है।

--आईएएनएस

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