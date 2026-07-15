ओडिशा: रथ तैयार, सुरक्षा कड़ी: पुरी भव्य रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार

भुवनेश्वर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा का पवित्र शहर पुरी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा 16 जुलाई (गुरुवार) को 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक अपनी नौ दिवसीय वार्षिक यात्रा पर निकलेंगे।

Read More

बुधवार को वार्षिक रथ यात्रा की अंतिम तैयारियों के तहत पवित्र तटीय शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास पारंपरिक निर्माण स्थल, या 'रथ खला' से पवित्र भाई-बहनों के रथों को विधिपूर्वक स्थानांतरित किया जा रहा है।

परमानंद और धार्मिक उत्साह से ओतप्रोत होकर, दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु गुरुवार को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा - क्रमशः नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन के रथों को लगभग 3 किलोमीटर तक खींचकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाएंगे।

पवित्र ग्रंथों के अनुसार, गुंडिचा मंदिर चतुर्धा मूर्ति (भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और सुदर्शन) का जन्मस्थान माना जाता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने गुरुवार को सुचारू और बिना किसी घटना के रथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत तैयारियां की हैं।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद कुमार पाधे ने कहा कि रथ यात्रा की सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।

उन्होंने बताया कि 'नेत्रोत्सव' और 'नव यौवन दर्शन' अनुष्ठान मंगलवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से संपन्न हुए। पाधे ने आगे बताया कि बुधवार के अनुष्ठान भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षाकर्मी गुरुवार से शुरू होने वाली रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

उन्होंने बताया कि पाहांडी बीजे अनुष्ठान गुरुवार को सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच शुरू होगा।

इससे पहले, पुरी कलेक्टर दिब्या ज्योति परिदा ने बताया कि प्रशासन ने इस वर्ष की रथ यात्रा के लिए भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक व्यवस्था की है।

इस बीच, पुरी जिला पुलिस ने पुरी आने-जाने वाले वाहनों को ध्यान में रखते हुए सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए गतिशील यातायात व्यवस्था की है। पुलिस ने जनता की सुविधा के लिए 595 स्थायी और 1,050 अस्थायी साइनबोर्ड लगाए हैं। उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 12,000 पुलिसकर्मियों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात रहेंगे।

भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी तटीय मार्ग से किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सतर्क रहेंगे। इस बीच, समग्र सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए 19 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/