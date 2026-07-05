ओडिशा पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, सीएम माझी और पीएम मोदी की मॉर्फ्ड तस्वीरें पोस्ट करने का आरोप

भुवनेश्वर, 5 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा कमिश्नरेट पुलिस ने रविवार को 22 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मॉर्फ्ड (बदली हुई) अश्लील फोटो और वीडियो वाली आपत्तिजनक रील्स शेयर की थीं।

Read More

आरोपी युवक बिस्वजीत साहू कटक जिले के जगतपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नुआ साही इलाके का रहने वाला है।

मीडिया से बात करते हुए भुवनेश्वर पुलिस स्टेशन की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध) सुचिस्मिता दास ने कहा कि सोशल मीडिया पर एआई और डिजिटल टूल्स का गलत इस्तेमाल करके हमारे राज्य और देश के संवैधानिक प्रमुखों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो पोस्ट करना एक ट्रेंड बन गया है। इस मामले की जांच के दौरान साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन ने कटक से बिस्वजीत साहू नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को सोशल मीडिया पर नियमित निगरानी के दौरान साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशन ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए कथित आपत्तिजनक कंटेंट का पता लगाया।

एसीपी ने यह भी बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि साहू ने अपने अकाउंट से कई रील वीडियो शेयर किए थे, जिनमें मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक तरीके से दिखाई गई डिजिटल रूप से बदली हुई तस्वीरें शामिल थीं।

आरोपी ने मुख्यमंत्री माझी और प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें इंटरनेट से लीं, उनमें बदलाव किया और लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में थंबनेल के तौर पर इस्तेमाल किया।

आरोपी ने घटनाओं का वर्णन करने के लिए अपमानजनक टिप्पणियों, अश्लील इशारों और मानहानि करने वाली बातों का भी इस्तेमाल किया।

इन पोस्टों को नकारात्मक संदेशों के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया गया और लाखों लोगों तक पहुंचकर गलत सूचना और अश्लीलता फैलाई गई। मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को डिजिटल माध्यम से नुकसान पहुंचाने और युवाओं को गुमराह करने के उद्देश्य से यह जानबूझकर किया गया था।

सोशल मीडिया गश्ती रिपोर्ट के आधार पर मामला (101/26) दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

--आईएएनएस

एमएस/