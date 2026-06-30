ओडिशा में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, विमसर के दो अधिकारियों की संपत्तियों पर छापेमारी

भुवनेश्वर, 30 जून (आईएएनएस)। भ्रष्टाचार में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए ओडिशा विजिलेंस ने मंगलवार को संबलपुर जिले के बुर्ला स्थित 'वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च' (विमसर) के दो अधिकारियों से जुड़ी कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की।

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विजिलेंस ने यह कार्रवाई उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों के चलते की। मामले में जिन अधिकारियों के यहां तलाशी ली गई, उनमें धनुर्धर बिस्वाल (एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर - कम - ऑफिस सुपरिटेंडेंट) और अश्विनी मेहेर (विमसर, बुर्ला के सुपरिटेंडेंट ऑफिस में स्टीवर्ड) हैं।

ये तलाशी अभियान संबलपुर के स्पेशल जज (विजिलेंस) द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर चलाया जा रहा है।

मामले को लेकर आधिकारिक बयान के अनुसार, विजिलेंस की एक टीम, जिसमें दो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी), पांच इंस्पेक्टर, तीन असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) और अन्य सहयोगी कर्मचारी शामिल हैं, धनुर्धर बिस्वाल से जुड़ी चार जगहों पर छापेमारी कर रही है।

इसी तरह, विजिलेंस की एक अन्य टीम, जिसमें पांच डीएसपी, पांच इंस्पेक्टर, तीन एएसआई और अन्य सहयोगी कर्मचारी शामिल हैं, संबलपुर और बरगढ़ जिलों में अश्विनी मेहेर से जुड़ी पांच जगहों पर तलाशी ले रही है।

घर की तलाशी के दौरान, विजिलेंस अधिकारियों को अब तक बिस्वाल और उनके परिवार के सदस्यों के पास चल और अचल संपत्ति का पता चला है।

इन संपत्तियों में संबलपुर के धनकौडा में एक दो-मंजिला रिहायशी इमारत, संबलपुर के गुडेसिंगा में एक और इमारत, संबलपुर शहर के बाहरी इलाके में 20 कीमती प्लॉट, 19,72,490 रुपए नकद, सोने के गहने और बैंक व पोस्टल डिपॉजिट के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश शामिल हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है।

वहीं, मेहेर और उनके परिवार के सदस्यों के पास सौरव विहार (बुर्ला) में निर्माणाधीन चार-मंजिला इमारत, केंद्रीय विद्यालय (बुर्ला शहर) के पास एक इमारत, बरगढ़ जिले के गोविंदपल्ली में एक और इमारत, बुर्ला शहर में एक स्टोररूम, दस कीमती प्लॉट (जिनमें बुर्ला शहर में छह, संबलपुर में दो और बरगढ़ शहर में दो शामिल हैं), बैंक व पोस्टल डिपॉजिट और वित्तीय साधनों में अन्य निवेश पाए गए, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम