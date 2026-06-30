ओडिशा के सुंदरगढ़ में युवक की हत्या, भागने के दौरान हादसे में एक आरोपी की मौत

भुवनेश्वर, 30 जून (आईएएनएस)। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में तीन बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने के दौरान आरोपियों की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस ने एक अन्य घायल आरोपी और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है।

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पुलिस के अनुसार यह घटना सुंदरगढ़ जिले के तलसरा थाना क्षेत्र में रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात हुई।

मृतक की पहचान झारखंड के रांची जिले के चेंगाड़ा निवासी शिवधन लोहार के रूप में हुई है। वह अपने मित्र अनमोल मलिक, जो सुंदरगढ़ के तलसरा का रहने वाला है, के साथ रविवार शाम एक मरीज को इलाज के लिए सुंदरगढ़ सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लेकर आया था।

इलाज के बाद दोनों अपने-अपने वाहनों से वापस तलसरा लौट रहे थे। अनमोल स्कॉर्पियो एसयूवी में और शिवधन मारुति ऑल्टो कार से जा रहे थे। इसी दौरान तीन बाइक सवार बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया।

आधी रात के करीब सुभदेगा और तलसरा चौक के बीच आरोपियों ने पहले अनमोल की स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वाहन नहीं रोकते हुए आगे निकल गया। इसके बाद बदमाशों ने शिवधन की ऑल्टो कार को तलसरा के पास रोक लिया।

आरोपियों ने शिवधन को कार से बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की, चाकू से हमला किया और उसका मोबाइल फोन तथा बटुआ लूट लिया। इसके बाद वे उसे जबरन कार में बैठाकर दुदुका रेलवे ओवरब्रिज के पास ले गए, जहां उस पर कई बार चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ओवरब्रिज के पास एक नाले में फेंक दिया गया।

वारदात के बाद आरोपी शिवधन की लूटी गई ऑल्टो कार से भेड़ाबहाल की ओर भाग रहे थे। सोमवार तड़के खमारबहाल के पास कोल कॉरिडोर सड़क पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई।

सूचना मिलने पर भासमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सुंदरगढ़ जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल आरोपी सुवेंदु शेखर माझी की मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी भूमेश्वर बेहरा को बेहतर इलाज के लिए राउरकेला अस्पताल रेफर किया गया।

मामले में घायल एक नाबालिग आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और लूटी गई ऑल्टो कार भी बरामद कर ली है। मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीएससी