ओडिशा के सीएम ने 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा-2026' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

भुवनेश्वर, 15 जून (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोमवार को भुवनेश्वर में ऐतिहासिक 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा-2026' को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे ओडिशा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया।

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मुख्यमंत्री मांझी ने ओडिशा से गुजरात के प्रभास पाटन स्थित भगवान सोमनाथ के पवित्र निवास के लिए रवाना हो रही 1,100 से अधिक श्रद्धालुओं को ले जा रही विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रा का उद्घाटन किया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक ट्रेन यात्रा नहीं, बल्कि एक भव्य तीर्थयात्रा है जो हमारी आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। पूर्व में भगवान जगन्नाथ और पश्चिम में भगवान सोमनाथ—ये दो दिव्य शक्तियां पूरे भारतवर्ष को एकता, आध्यात्मिकता और शाश्वत चेतना के धागे में बांधती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सोमवार को भुवनेश्वर से शुरू हुई यह तीर्थयात्रा राष्ट्रव्यापी 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' का एक गौरवपूर्ण हिस्सा है, जो भारतीय इतिहास में दो महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिह्नित करने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय समारोह है।

पहला अवसर 1026 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले हमले की 1,000वीं वर्षगांठ है। दूसरा अवसर स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा से मंदिर के पुनर्निर्माण और पुनर्प्रतिष्ठा की 75वीं वर्षगांठ या प्लेटिनम जुबली है।

माझी ने बताया कि इस साल भर चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव के तहत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक व्यापक राष्ट्रव्यापी तीर्थयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया है।

ओडिशा की विशेष ट्रेन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 1,008 श्रद्धालु और दिल्ली से लगभग 1,300 श्रद्धालु प्रभास पाटन की यात्रा पर निकल पड़े हैं।

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के दृष्टिकोण को सोमनाथ में विश्व स्तरीय तीर्थयात्री अवसंरचना के विकास के माध्यम से साकार किया गया है, जिसमें एक आधुनिक प्रदर्शनी गैलरी, संग्रहालय, समुद्र-दृश्य सैरगाह, और तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के तहत निर्मित सुविधाएं शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा और सोमनाथ के बीच एक अटूट आध्यात्मिक बंधन स्थापित करने के लिए, एकमरा क्षेत्र में स्थित बिंदुसागर झील का पवित्र जल और भुवनेश्वर में स्थित ऐतिहासिक केदार गौरी मंदिर (जो ओडिशा की प्राचीन शैव परंपरा का जीवंत प्रतीक है) की पवित्र मिट्टी को इस विशेष ट्रेन के माध्यम से सोमनाथ भेजा गया है, ताकि इसे भगवान सोमनाथ के चरणों में अर्पित किया जा सके।

यात्रा में भाग लेने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री को 'ओम नमः शिवाय' शीर्षक वाली पुस्तिका प्रदान की गई है।

--आईएएनएस

एमएस/