एनएचएम-धमतरी भर्ती : स्टाफ नर्स सहित 38 पदों पर नौकरी के अवसर, 31 अगस्त से वॉक-इन इंटरव्यू

रायपुर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), धमतरी ने स्टाफ नर्स सहित विभिन्न 38 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

एनएचएम-धमतरी की ओर से जारी 38 रिक्तियों में दूसरी एएनएम के 3, मेडिकल ऑफिसर (पुरुष) - आयुष (आरबीएसके) का 1, एमपीडब्ल्यू (पुरुष) - यूएचडब्ल्यूसी का 1, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर - एचडब्ल्यूसी के 10, नर्सिंग ऑफिसर - एनएचएम के 5, स्टाफ नर्स - एनबीएसयू का 1, स्टाफ नर्स (बच्चों का वार्ड, 30 बेड वाला) का 1, नर्सिंग ऑफिसर - सीसीयू का 1, बुजुर्गों की देखभाल/पैलिएटिव केयर (एनसीडी) के लिए नर्सें का 1, लैबोरेटरी टेक्नीशियन - आरबीएसके का 1, फिजियोथेरेपिस्ट - एनएचएम का 1, मेडिकल ऑफिसर - आयुष का 1, साइकोलॉजिस्ट - क्लिनिकल (एनएमएचपी) का 1, लैबोरेटरी टेक्नीशियन - डीपीएचएल का 1, डेंटल असिस्टेंट - एनओएचपी का 1, स्टाफ नर्स - एनआरसी के 2, स्टाफ नर्स - एसएनसीयू का 1, रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन का 1, नर्सिंग ऑफिसर - यूएचडब्ल्यूसी के 3 और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट - एनएचएम (डीपीएमयू) का 1 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार 12,000 से 25,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी।

इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से 10वीं, 12वीं के साथ एक वर्ष का डिप्लोमा, आयुष/होमियोपैथी/यूनानी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के साथ बीएचएमएस/बीएएमएस/बीयूएमएस डिग्री, बीएससी नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स, एमफिल (मनोविज्ञान) या एमएससी/एमए (मनोविज्ञान), फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री (बीपीटी), इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम कोर्स पास किया हो और सीजी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, आदि होना चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पद के अनुसार 64 से 70 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो 25,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली पोस्ट के लिए जनरल को 300 रुपए, ओबीसी को 200 रुपए और दिव्यांग/एससी/एसटी/महिलाएं को 100 रुपए देना होगा। वहीं, 25,000 प्रति माह या उससे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट के लिए जनरल को 400 रुपए, ओबीसी को 300 रुपए और दिव्यांग/एससी/एसटी/महिलाएं को 200 रुपए देना होगा।

वॉक-इन इंटरव्यू दूसरी एएनएम, मेडिकल ऑफिसर (पुरुष) - आयुष (आरबीएसके), एमपीडब्ल्यू (पुरुष) - यूएचडब्ल्यूसी और मेडिकल ऑफिसर - आयुष के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर को; नर्सिंग ऑफिसर - सीसीयू, बुजुर्गों की देखभाल/पैलिएटिव केयर (एनसीडी) और नर्सिंग ऑफिसर - यूएचडब्ल्यूसी के लिए 2 से 3 सितंबर को; कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर - एचडब्ल्यूसी, नर्सिंग ऑफिसर - एनएचएम, स्टाफ नर्स - एनबीएसयू और स्टाफ नर्स (बच्चों का वार्ड, 30 बेड वाला) के लिए 7 से 8 सितंबर को; लैबोरेटरी टेक्नीशियन - आरबीएसके और लैबोरेटरी टेक्नीशियन - डीपीएचएल के लिए 9 से 10 सितंबर को; सेक्रेटेरियल असिस्टेंट - एनएचएम के लिए 11 से 12 सितंबर को; फिजियोथेरेपिस्ट - एनएचएम, साइकोलॉजिस्ट - क्लिनिकल (एनएमएचपी) और डेंटल असिस्टेंट - एनओएचपी के लिए 15 से 16 सितंबर को; स्टाफ नर्स - एनआरसी, स्टाफ नर्स - एसएनसीयू और रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 17 से 18 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे।

वॉक-इन इंटरव्यू पोस्ट के अनुसार निर्धारित तिथि पर एनएचएम-धमतरी में सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार के दिन ही उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुबह 9 से 11 बजे के बीच की जाएगी, जिसके बाद सुबह 11 बजे से साक्षात्कार/लिखित परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। वहीं, पात्र उम्मीदवारों की सूची शाम 5 बजे जारी की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से केंद्र पर पहुंचने के अलावा अपने साथ भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल और फोटोकॉपी को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एनएचएम-धमतरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पोस्ट के लिए जारी अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और याद से इंटरव्यू के दिन केंद्र पर ले जाएं।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम