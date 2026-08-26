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भारत समाचार

नेपाल में बाढ़ से 17 लोगों की मौत, तमिलनाडु के 57 तीर्थयात्री फंसे

The HawkT
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(Updated )
नेपाल

चेन्नई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के कम से कम 57 तीर्थयात्री नेपाल के बाढ़ प्रभावित रसुवा जिले में फंसे हुए हैं। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के कारण बचाव दलों को कई इलाकों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है।

खबरों के अनुसार, उत्तरी इलाके में फंसे लोगों में 400 से ज्यादा भारतीय शामिल हैं। यहां बाढ़ से कम से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु के फंसे हुए तीर्थयात्री अभी रसुवा जिले के तिमुरे इलाके में हैं। बताया जा रहा है कि वे चेन्नई, कुंबाकोणम और राज्य के अन्य हिस्सों से हैं और तीर्थयात्रा के लिए नेपाल गए थे।

इस बीच, कुंबाकोणम के 22 तीर्थयात्रियों को बचाकर नेपाल सेना के कैंप में पहुंचाया गया है, जहां उन्हें रहने की अस्थायी जगह और मदद दी गई है।

प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।

हालांकि, पानी का ज्यादातर स्तर, टूटी हुई सड़कें और खराब मौसम बचाव कार्यों में बाधा डाल रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि कुछ जगहों पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहे हैं, जिससे कई समूह अभी भी निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं।

तमिलनाडु का 'नॉन-रेसिडेंट तमिल वेलफेयर डिपार्टमेंट' (राज्य के बाहर रहने वाले तमिलों के कल्याण का विभाग) राज्य के लोगों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए भारतीय और नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

तमिलनाडु सरकार ने उन परिवारों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जो जानकारी या मदद चाहते हैं।

नेपाल में बाढ़ से जुड़ी मदद के लिए लोग टोल-फ्री नंबर 1800 309 3793 पर संपर्क कर सकते हैं। वे 80690 09901 या 080690 09900 पर मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ में लगभग 19 पुल बह गए, करीब 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, और लगभग 200 वाहन बह गए।

ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए भारी नुकसान ने फंसे हुए निवासियों और पर्यटकों तक पहुंचने की कोशिशों को और मुश्किल बना दिया है।

नेपाल टूरिज्म बोर्ड के शुरुआती आकलन के अनुसार, टूरिज्म से जुड़े लोगों और ट्रैवल एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर 384 पर्यटकों के लापता होने की खबर है।

इनमें से 291 विदेशी नागरिक हैं और 93 नेपाली नागरिक हैं।

अधिकारी इन आंकड़ों की पुष्टि कर रहे हैं, और दूर-दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन बहाल होने पर लापता या फंसे हुए लोगों की संख्या बदल सकती है।

भारतीय अधिकारी भी उन पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की जानकारी जुटा रहे हैं जो प्रभावित इलाकों में हो सकते हैं।

नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटकों और उनके परिवारों के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए हैं।

इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर '1234' है, जबकि इमरजेंसी हॉटलाइन नंबर '1144' है। टूरिस्ट पुलिस यूनिट से 9851289445 पर संपर्क किया जा सकता है।

--आईएएनएस

एमएस/