मैं नेपाल के लोगों और इस त्रासदी से प्रभावितों के साथ एकजुटता से खड़ा हूं: राहुल गांधी

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ पर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने जिन लोगों ने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं।

कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मैं बहुत चिंतित हूं, जिसमें भारतीय तीर्थयात्रियों सहित सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मेरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ है जो अपने प्रियजनों के बारे में खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह नेपाली अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। मैं नेपाल के लोगों और इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा हूं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से बात कर फ्लैश फ्लड से मची तबाही पर दुख जताया। उन्होंने इस विपत्ति में पड़ोसी राष्ट्र की हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा, "प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जान-माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं।"

इससे पहले नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी देने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। दो हेल्पलाइन नंबर +9779851316807 और +9779709107500 हैं।

बुधवार तड़के नेपाल के रसुवा में भोटेकोशी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ा और बाढ़ का पानी किनारों को अपनी चपेट में लेता गया। नेपाल पर्यटन विभाग ने बताया कि कुल 384 यात्री लापता हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, लापता लोगों में से 291 विदेशी नागरिक हैं। इनमें भारत के 105 नागरिक भी शामिल हैं।

विभाग ने विभिन्न टूरिज्म एजेंसियों के हवाले से आंकड़ा पेश किया है, जिसमें एक जगह 59 और दूसरी जगह कुल 46 भारतीयों की संख्या साफ दिख रही है।

इसके साथ ही बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके मुताबिक, एहतियात के तौर पर, काठमांडू घाटी की ट्रैफिक पुलिस ने काठमांडू से रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग और चितवन जाने वाले वाहनों को रोक दिया है।

हालात को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे तब तक आपदाग्रस्त इलाकों की ओर न बढ़ें जब तक कि आधिकारिक जानकारी से यह पुष्टि न हो जाए कि सड़क की स्थिति सुरक्षित है।

--आईएएनएस

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