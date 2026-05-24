नीट पेपर लीक मामला: आरोपी शुभम खैरनार को 6 जून तक न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा में धांधली मामले में गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार की रिमांड खत्म होने के बाद रविवार को सीबीआई ने उसे दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। आरोपी को स्पेशल जज रुचि अग्रवाल असरानी की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सीबीआई के अनुसार, शुभम खैरनार महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है। उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बीएएमएस (आयुर्वेद) की पढ़ाई की है। जांच एजेंसी का आरोप है कि शुभम ने पुणे के एक संदिग्ध व्यक्ति से नीट का पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा था और बाद में उसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख रुपए में बेच दिया।

गौरतलब है कि सीबीआई ने शुभम खैरनार को 13 मई को नासिक से गिरफ्तार किया था। इससे पहले, 20 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उसकी 5 दिन की सीबीआई कस्टडी बढ़ाई थी। मामले में गिरफ्तार अन्य पांच आरोपी फिलहाल 2 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने अब तक पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के आरोप में कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नासिक निवासी शुभम खैरनार, जयपुर के मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल, गुरुग्राम के यश यादव तथा महाराष्ट्र के अहिल्या नगर निवासी धनंजय लोखंडे शामिल हैं।

बता दें कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। एजेंसियों की शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसी आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा।

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई है। सीबीआई अब यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक के पीछे कौन सा नेटवर्क या सिंडिकेट काम कर रहा था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं।

--आईएएनएस

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