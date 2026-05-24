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झुंझुनूं पहुंचे सचिन पायलट, नीट पेपर लीक से आहत छात्र प्रदीप माहिच के परिजनों से की मुलाकात

NEET पेपर लीक पर पायलट का हमला, सिस्टम पर उठाए सवाल और कार्रवाई की मांग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 11:31 AM
झुंझुनूं पहुंचे सचिन पायलट, नीट पेपर लीक से आहत छात्र प्रदीप माहिच के परिजनों से की मुलाकात

झुंझुनूं: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में नीट पेपर लीक प्रकरण से आहत होकर आत्महत्या करने वाले छात्र प्रदीप माहिच के परिजनों से मिलने रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट गुढ़ा बावनी पंचायत पहुंचे। इस दौरान सांसद बृजेन्द्र ओला समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले राहुल गांधी भी फोन पर परिवार से बात कर चुके हैं।

परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि एक गरीब परिवार के युवा का इस तरह आत्महत्या करना केवल एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के लिए बेहद दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि प्रदीप के पिता ने मजदूरी कर, जमीन बेचकर और कर्ज लेकर बेटे की पढ़ाई करवाई थी, ताकि वह परिवार का भविष्य संवार सके, लेकिन पेपर लीक ने उसके सपनों और व्यवस्था पर भरोसे को तोड़ दिया।

पायलट ने आरोप लगाया कि घटना के बाद प्रशासन और पुलिस का रवैया परिवार के प्रति संवेदनशील नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि दुख की घड़ी में परिवार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक कोई सामान्य मामला नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के संगठित नेटवर्क और माफिया से जुड़ा मुद्दा है। पायलट ने दावा किया कि 22 लाख से अधिक छात्र इस प्रकरण से प्रभावित हुए हैं और इसके पीछे बड़े स्तर पर भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है।

राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने सवाल उठाया कि जब पहली बार पेपर लीक की जानकारी सामने आई थी, तब तत्काल एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों ने आवाज नहीं उठाई होती तो मामला दबा दिया जाता।

उन्होंने यह भी कहा कि जिस विभाग में लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसके मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने से बच रही हैं और संभवतः किसी बड़े नेटवर्क को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेस पार्टी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन की ओर से परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। पायलट ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भविष्य में भी परिवार की हरसंभव मदद करेगी।

सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक केवल कानूनी अपराध नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों की हत्या है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी

 

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