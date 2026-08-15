एनडीटीवी 24x7 अब बना एनडीटीवी, नई ब्रांड पहचान के साथ पेश

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। 24 घंटे के टेलीविजन न्यूज चैनल से आगे बढ़कर अलग-अलग स्क्रीन, प्लेटफॉर्म और फॉर्मेट पर एक न्यूज ब्रांड के रूप में विकसित होने की दिशा में एनडीटीवी ने अपनी नई ब्रांड पहचान पेश की है। इसके तहत एनडीटीवी 24x7 अब सिर्फ एनडीटीवी के नाम से जाना जाएगा। नई पहचान का आधार ‘जब सच में मायने रखता है’ विचार है।

नई पहचान के साथ एनडीटीवी ने अपने टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नया विजुअल आइडेंटिटी और नया लुक एंड फील भी पेश किया है। कंपनी के एक बयान के अनुसार, यह उस न्यूज ब्रांड के अगले अध्याय की शुरुआत है, जिसने तीन दशक से अधिक समय से लगातार बदलते देश और सूचना के बदलते परिदृश्य को रिपोर्ट किया है।

एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा, “जब एनडीटीवी 24x7 लॉन्च हुआ था, तब 24x7 एक महत्वपूर्ण चीज को दर्शाता था- चौबीसों घंटे टेलीविजन न्यूज का आगमन। आज खबरें हर जगह और हर समय देखी जाती हैं। दर्शकों को एनडीटीवी टेलीविजन, हमारे ऐप या वेबसाइट, सोशल मीडिया, कनेक्टेड टीवी या अभी उभर रहे प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है।”

उन्होंने कहा, “ऐसी दुनिया में 24x7 एक माध्यम को दर्शाता है। एनडीटीवी ब्रांड को दर्शाता है। ‘जब सच में मायने रखता है’ इस बात को स्पष्ट करता है कि हम चाहते हैं कि यह ब्रांड किस चीज के लिए जाना जाए। सूचनाओं से भरी दुनिया में पत्रकारिता को लोगों को सिर्फ यह समझने में मदद नहीं करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, बल्कि यह भी समझाना चाहिए कि किस चीज पर ध्यान देना जरूरी है और क्यों। हम पिछले तीन दशकों की विश्वसनीयता और पत्रकारिता की नींव पर अगला एनडीटीवी तैयार कर रहे हैं, साथ ही इसे आज के भारत और आने वाली दुनिया के लिए डिजाइन कर रहे हैं।”

नई पहचान एनडीटीवी द्वारा तीन दशक से अधिक समय में स्थापित विश्वसनीयता और पत्रकारिता की नींव पर आधारित है। साथ ही यह इस बात को भी दर्शाती है कि आज भारत में लोग खबरों को किस तरह देखते, समझते और उनसे जुड़ते हैं।

एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर शिव अरूर ने कहा, “ऐसे समय में जब खबरें अक्सर एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती अराजकता के बीच छिप जाती हैं, ‘जब सच में मायने रखता है’ हमारे लिए एक स्पष्ट संपादकीय दिशा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोगों का ध्यान खींचने वाली चीज और वास्तव में महत्वपूर्ण चीज के बीच अंतर किया जाए तथा उन खबरों, सवालों और उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित रखा जाए, जो जनता के ध्यान के योग्य हैं।”

उन्होंने कहा कि यही उद्देश्य एनडीटीवी के उस तरीके का मार्गदर्शन करेगा, जिसके तहत वह वास्तव में महत्वपूर्ण खबरों को रिपोर्ट करेगा, उनका विश्लेषण करेगा और उन पर लगातार नजर बनाए रखेगा।

बयान में कहा गया कि नई ब्रांड पहचान एनडीटीवी के टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म, पत्रकारिता, सार्वजनिक संवाद और भारत तथा दुनियाभर के दर्शकों के साथ उसके जुड़ाव में दिखाई देगी।

--आईएएनएस

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