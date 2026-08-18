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भारत समाचार

एनसीबी का एक्शन: अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह से जुड़े 5 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, 15 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद

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एनसीबी

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने देश में अवैध रूप से रहकर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क चला रहे एक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत पांच विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में करीब 15 करोड़ रुपए मूल्य की मादक सामग्री बरामद की गई है।

एनसीबी के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अब तक की कार्रवाई में 14.787 किलोग्राम एम्फेटामाइन, 67.840 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन, 318 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामद मादक पदार्थों की कुल कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए आंकी गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नाइजीरिया के नागरिक ओबासे प्रॉस्पर ओगबोरोनजोर, अबुची जॉर्ज ओकोरी, उचेन्ना स्टीफन न्वांको और चिकेजी जोशुआ इग्वे के रूप में हुई है। गिरफ्तार महिला की पहचान अभी की जा रही है। एनसीबी के अनुसार वह किसी अफ्रीकी देश की नागरिक हो सकती है।

उत्तर प्रदेश एसटीएफ से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 18 जुलाई को दिल्ली के खानपुर स्थित राजू पार्क क्षेत्र में यूपी एसटीएफ और एनसीबी ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान 5.087 किलोग्राम एम्फेटामाइन बरामद की गई और नाइजीरियाई नागरिक ओबासे प्रॉस्पर ओगबोरोनजोर को गिरफ्तार किया गया।

जांच में पता चला कि आरोपी लगभग 68 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में भी वांछित था। उसका मेडिकल वीजा जून 2023 में समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह भारत में रह रहा था।

इसके बाद 21 जुलाई को गुरुग्राम के हंस एन्क्लेव स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी की गई। यहां से 9.7 किलोग्राम एम्फेटामाइन और 67.84 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन बरामद की गई। इस कार्रवाई में नाइजीरियाई नागरिक अबुची जॉर्ज ओकोरी को गिरफ्तार किया गया।

एनसीबी ने बताया कि स्यूडोएफेड्रिन एनडीपीएस एक्ट के तहत नियंत्रित पदार्थ है और इसका इस्तेमाल अवैध रूप से मेथाम्फेटामाइन बनाने में किया जा सकता है।

जांच में सामने आया कि अबुची जॉर्ज ओकोरी मेडिकल अटेंडेंट वीजा पर भारत आया था, जिसकी वैधता जून 2015 तक थी। इसके बाद से वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था।

मामले की आगे की जांच के दौरान एनसीबी को दिल्ली के महरौली इलाके में एक संदिग्ध ठिकाने की जानकारी मिली। 3 अगस्त को वहां छापेमारी कर 318 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

इस कार्रवाई में दो अन्य नाइजीरियाई नागरिक उचेन्ना स्टीफन न्वांको और चिकेजी जोशुआ इग्वे को गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया कि दोनों पिछले 13 वर्षों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।

एनसीबी के अनुसार, अभियान के दौरान एक महिला सहयोगी भागने की कोशिश में बालकनी से कूद गई, जिससे वह घायल हो गई। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है।

एजेंसी अब इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क की अन्य कड़ियों का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी