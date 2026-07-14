नितेश राणे के बाद अब अयोध्या के संतों का आमिर खान पर निशाना, फिल्म जगत के प्रभाव पर खड़े किए सवाल

अयोध्या, 14 जुलाई (आईएएनएस)। आमिर खान इन दिनों गौरी स्प्रैट के साथ हुई तीसरी शादी को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं काफी बंटी हुई हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में तीखी बहस छिड़ गई है। अयोध्या से महंत राजू दास और महंत वरुण दास ने अपनी-अपनी राय दी।

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हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने अभिनेता आमिर खान को 'लव जिहाद' से जोड़कर बयान दिया था। महंत राजू दास कहते हैं, "महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन राणे ने सही कहा है कि आमिर खान की तीसरी शादी में भी पत्नी हिंदू है। क्या उन्हें अपने धर्म की कोई लड़की नहीं मिली? यह शुद्ध रूप से लव जिहादी फंडा है। आमिर खान किस धर्म को मानते हैं और सिर्फ हिंदू धर्म की लड़कियों से शादी ही क्यों करते हैं?"

महंत राजू दास ने कहा कि फिल्मी दुनिया के लोग हिंदू लड़कियों से शादी करके 'लव जिहाद' को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्मों और कलाकारों का लोगों पर प्रभाव होता है और वे अपने प्रशंसकों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। महंत राजू दास ने कहा, "ये लोग हिंदू बेटी से शादी करते हैं और फिर उसे छोड़ क्यों देते हैं? एक शादी की, दो की, अब तीसरी कर रहे हैं। 60 साल की उम्र में भी ऐसा हो रहा है। सनातन धर्म में एक शादी की परंपरा है। हिंदुओं को जागरूक होना होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि नितेश राणे ने सही बात कही है और उनके अनुसार यही 'लव जिहाद' का मुख्य मुद्दा है। महंत राजू दास ने आरोप लगाया कि मुंबई और फिल्म जगत के कुछ लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं और इस तरह के मामलों को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

अयोध्या के महंत वरुण दास ने कहा, "अभिनेता आमिर खान लगातार हिंदू लड़कियों से शादी करके और 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर' बनते जा रहे हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा गलती हिंदुओं की भी है। क्योंकि वे अपने घर की बहन-बेटियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर संस्कार नहीं दे रहे हैं।"

अयोध्या के महंत वरुण दास ने आगे कहा, "आप हिंदुओं के घरों के संस्कार को देखते जाइए। टीवी सीरियलों और पिक्चरों के आधार पर उनके वस्त्र निर्माण किए जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चियों को ही कटे हुए वस्त्र पहनाए जाते हैं और एक अश्लीलता का वातावरण तैयार किया जाता है। कुछ समुदायों में महिलाओं के पहनावे को लेकर अलग सोच है, और समाज को इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है।"

पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने अभिनेता आमिर खान की फिल्मों का बहिष्कार करने की अपील की थी और उन्हें 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर' बताया था। उन्होंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, आपसी सहमति से, बालिग होने के बाद और कानून के दायरे में रहकर शादी करता है, तो इसमें दूसरों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

आमिर खान पर लगाए जा रहे 'लव जिहाद' के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर आमिर खान ने तीसरी शादी की है, तो क्या उनकी पहली पत्नियों ने कभी इस पर कोई शिकायत की? उन्होंने कहा कि दोनों पूर्व पत्नियां उनकी शादी में खुशी से शामिल हुई थीं।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम