नितिन नबीन का जम्मू-कश्मीर दौरा 6 जुलाई से, कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर करेंगे चर्चा: सत शर्मा

जम्मू, 4 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन 6 और 7 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके दौरे को लेकर जिला स्तर से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता भी काफी उत्सुक हैं।

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आईएएनएस से बातचीत में सत शर्मा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार जम्मू-कश्मीर आ रहे हैं। यह दौरा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भी है, जिन्होंने स्पष्ट किया था कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अपनी शहादत दी थी। उनके बलिदान दिवस (23 जून) पर कश्मीर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 6 जुलाई को जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी रैली होगी, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे।

सत शर्मा ने कहा, “इस रैली में जिला और राज्य इकाइयों से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह आम जनता के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है जो अलग-अलग समय पर संगठन में सक्रिय रहे हैं। उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।"

उन्होंने आगे बताया कि कार्यक्रम में वर्तमान में जिला स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है ताकि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से रू-ब-रू होने का मौका मिल सके। इसके अलावा भाजपा के विधायकों और सांसदों की भी अलग बैठक आयोजित की जाएगी।

6 जुलाई को नितिन नवीन जम्मू में रहेंगे, जहां वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर ग्रैंड पैलेस में आयोजित एक स्मृति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान और पार्टी की वैचारिक नींव को मजबूत करने में उनकी भूमिका को याद किया जाएगा।

इसके बाद, 7 जुलाई को नितिन नवीन कश्मीर जाएंगे, जहां वह भाजपा के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठनात्मक मुद्दों और घाटी में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी