नीट-यूजी के दोबारा आयोजन पर बोले नेता- अच्छे तरीके से संपन्न कराई जाएगी परीक्षा

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। देशभर में रविवार को नीट-यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है। री-नीट एग्जाम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।

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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने नीट परीक्षा को लेकर कहा कि हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पिछली बार जो घटनाएं हुई हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अच्छे तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नीट परीक्षा को लेकर कहा कि व्यवस्थित परीक्षा कराई जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।

समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नीट परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हो और सफलतापूर्वक संपन्न हो। हमें सरकार से बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि पिछले 14 वर्षों में आयोजित कई परीक्षाओं में विफलताएं, रद्दीकरण या विवाद देखने को मिले हैं। ऐसी चिंताएं हैं कि कुछ लोगों के माध्यम से इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार होता है। छात्र आक्रोशित हैं और देश भर के लोग चिंतित हैं।"

पंजाब सरकार में मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद डॉक्टर हूं, इसलिए मुझे पता है कि परीक्षा पास करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर पेपर लीक हो जाए तो बहुत दुख होता है। केंद्र सरकार को और ध्यान देना चाहिए कि पेपर लीक न हों।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "नीट परीक्षा के संबंध में, आज सभी संबंधित यूनिट्स के जरिए फोर्स की तैनाती की गई है। हमारे जवान रेलवे स्टेशनों पर भी तैनात किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, और हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि परीक्षा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से आयोजित हो।

छत्तीसगढ़ के कोरबा में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नीट की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एनटीए की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करें और चार परीक्षा केंद्रों पर 1,765 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम