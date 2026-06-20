नीट-यूजी को लेकर बिलासपुर प्रशासन तैयार, पांच केंद्रों में 1,352 अभ्यर्थी होंगे शामिल

रायपुर, 20 जून (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रविवार को नीट (यूजी) 2026 के सफल एवं सुचारू संचालन को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में बचत भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में परीक्षा के लिए की गई सभी तैयारियों के लिए संबंधित विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की गई। नीट (यूजी) की दोबारा परीक्षा के लिए जिला बिलासपुर के बिलासपुर मुख्यालय में तीन तथा घुमारवीं में दो परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1,352 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

उपायुक्त राहुल कुमार ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को परीक्षा का सफल संचालन सुनिश्चित बनाने के लिए अपने-अपने स्तर पर सभी आवश्यक प्रबंध समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित बनाए रखने, अभ्यर्थियों के लिए परिवहन सेवाओं की सुगमता, पेयजल आपूर्ति, इंटरनेट सुविधा तथा आपातकालीन सेवाओं के तहत एंबुलेंस एवं अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सभी सुविधाएं समयबद्ध सुनिश्चित करने को भी कहा।

उन्होंने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग को पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित बनाने तथा परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रत्येक केंद्र में एक डयूटी मजिस्ट्रेट तथा एक पुलिस टीम लीडर की भी तैनाती रहेगी। परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

राहुल कुमार ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय 1:30 बजे से पूर्व परीक्षा केंद्रों में पहुंचने का आह्वान किया ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी के साथ, उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को अपने साथ नया एडमिट कार्ड, वास्तविक पहचान पत्र तथा दो फोटोग्राफ साथ लाने की सलाह दी।

उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से परीक्षा संचालन के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए, ताकि परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, एसडीएम डॉ. राजदीप सिंह, गौरव चौधरी, सहायक आयुक्त राज कुमार, केंद्रीय विद्यालय की प्रधानाचार्य रिंकु कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम