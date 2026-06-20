नीट यूजी-2026 के उम्मीदवारों को डीटीसी में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की पूर्व संध्या पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को रविवार को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी और उनके परिवार के सदस्य सभी 97 परीक्षा केंद्रों के बाहर स्पेशल कूलिंग जोन में प्रतीक्षा कर सकेंगे।

Read More

चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा के दिन किसी भी परिवार को परिवहन, गर्मी या लंबे इंतजार से संबंधित अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को बस कंडक्टर को अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में नीट परीक्षा के लिए कुल 97 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं और जिला प्रशासन द्वारा इन सभी केंद्रों के पास स्पेशल कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ-साथ उनके माता-पिता और परिवार के सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रतीक्षा व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि जब तक उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों के अंदर रहते हैं, तब तक बाहर घंटों इंतजार कर रहे अभिभावकों की चिंता, गर्मी और असुविधा अक्सर अनसुनी रह जाती है।

इस मानवीय पहलू को समझते हुए, दिल्ली सरकार ने परीक्षा केंद्रों के आसपास स्पेशल कूलिंग जोन बनाए हैं, जहां अभिभावकों को बैठने और आराम करने की सुविधा के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल, चूने का पानी, ओआरएस, चाय और प्राथमिक चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार छात्रों को उनकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हर संभव सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि जब अभिभावक सहज और आश्वस्त महसूस करते हैं, तो इसका छात्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वे अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/