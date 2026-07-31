नीट विरोध प्रदर्शन के मामले को रद्द करेगा केरल सरकार: रमेश चेन्निथला

तिरुवनंतपुरम, 31 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शनों के संबंध में दर्ज सभी पुलिस मामलों को वापस लेने का फैसला किया है।

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मंत्री ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन, तुषार गांधी और कई प्रमुख हस्तियों ने मुख्यमंत्री और गृह विभाग को मुकदमों को वापस लेने की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

उन्होंने कहा कि इन अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने राज्य पुलिस प्रमुख (एसपीसी) को मामलों में आगे कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।

चेन्निथला ने कहा, "ये सामान्य कानून व्यवस्था के मामले हैं। इनमें कोई गंभीर हिंसा या अत्याचार नहीं हुआ। यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाया है, इसलिए इन मामलों को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि पुलिस और जेल विभागों ने संयुक्त रूप से 'ऑपरेशन तूफान' शुरू किया है, जो जेलों के अंदर नशीले पदार्थों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई है।

खुफिया जानकारी मिलने के बाद कि कुछ कैदी जेल परिसर के भीतर नशीली दवाओं का सेवन और तस्करी कर रहे थे, तड़के 2 बजे छापेमारी शुरू हुई और जेलों में लगातार जारी रही।

उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से छात्रों को ड्रग्स की आपूर्ति की खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए चेन्निथला ने इस प्रवृत्ति को बेहद गंभीर बताया।

कोझिकोड के हालिया पेरामब्रा मामले का जिक्र करते हुए जहां कथित तौर पर तीन महिला शिक्षिकाओं और एक डिलीवरी एक्जीक्यूटिव पर संदेह जताया गया है, उन्होंने डिलीवरी कर्मियों से अपील की कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी का माध्यम न बनें और चेतावनी दी कि पुलिस ऐसे नेटवर्क से सख्ती से निपटेगी।

उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने या उसमें सहायता करने वाले सोशल मीडिया अभियानों को समाप्त करने का भी आह्वान किया।

पीएम श्री योजना से जुड़े विवाद पर चेन्निथला ने पिछली एलडीएफ सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अपने गठबंधन सहयोगी, सीपीआई, को भी सूचित किए बिना या कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त किए बिना केंद्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार इस समझौते से यूं ही पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि इससे केरल को केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता से वंचित होना पड़ेगा।

इसके बजाय, सरकार पाठ्यक्रम और योजना के तहत स्कूलों के चयन जैसे मुद्दों पर केंद्र से अधिक लचीलापन चाहेगी।

राज्यसभा सदस्य और सीपीआई (एम) नेता जॉन ब्रिटास पर निशाना साधते हुए चेन्निथला ने सवाल किया कि जब पिछली पिनाराई विजयन सरकार के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब उन्होंने ये आपत्तियां क्यों नहीं उठाईं और कहा कि एलडीएफ अब जिम्मेदारी मौजूदा प्रशासन पर नहीं डाल सकता।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी