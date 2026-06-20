नीट री-एग्जाम पर बोले तेजस्वी यादव- इस सरकार में युवा सबसे ज्यादा पीड़ित

पटना, 20 जून (आईएएनएस)। 21 जून को नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर बिहार सरकार ने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसी बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा युवा पीड़ित हैं।

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पटना में तेजस्वी यादव ने नीट विवाद पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब एक परीक्षा कराने के लिए अधिकारियों को एयर फोर्स और भारतीय सेना की मदद लेनी पड़ रही है। यह सरकार की बदहाली को दिखाता है।

तेजस्वी यादव ने कहा, “कितने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो चुका है और अभी भी खतरे में है। इस सरकार में युवा सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।”

उन्होंने छात्रों को हुई परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ आने-जाने की सुविधा भी नहीं मिली। बिहार में ट्रेन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हमने कहा था कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो आने-जाने का खर्च सरकार ब्याज समेत वापस देगी।

तेजस्वी ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा, “17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख युवाओं को नौकरियां दी। लेकिन, बेईमानी से बिहार में सरकार बनाई गई। नीट मामले में जो दोषी हैं, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन, अब तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।"

उन्होंने कहा, "रविवार को होने वाली री-नीट के लिए हम सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन सरकार में बैठे लोगों को पेपर लीक के मामले में गंभीर होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र को इस तरह से परेशान न होना पड़े।"

दूसरी ओर बिहार सरकार में मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि रविवार को नीट परीक्षा देने के लिए पूरे बिहार से हजारों छात्र-छात्राएं विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे। इस मौके पर परिवहन विभाग और बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। जो छात्र जहां जाना चाहते हैं, जिस परीक्षा केंद्र पर जाना चाहते हैं, वे हमारी बसों से मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान उन्हें अपना एग्जाम एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को दिखाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फ्री यात्रा का लाभ केवल वास्तविक परीक्षार्थी ही ले रहे हैं।

उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, “सभी छात्रों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी बसें आपके लिए उपलब्ध हैं, बेझिझक यात्रा करें और अच्छे से परीक्षा दें।”

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम