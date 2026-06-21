नीट की दोबारा परीक्षा के लिए मुंबई में नियमित चलेंगी ट्रेनें, स्टेशनों पर बनाए गए हेल्प डेस्क

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। नीट की दोबारा परीक्षा के मद्देनजर रविवार को मुंबई की सभी 1,820 लोकल ट्रेन सेवाएं, जिनमें 94 एसी लोकल सेवाएं भी शामिल हैं, नियमित समय-सारिणी के अनुसार संचालित की जाएंगी।

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सेंट्रल रेलवे के किसी भी मार्ग पर कोई मेगा ब्लॉक नहीं रहेगा। इसके अलावा, रविवार को लागू होने वाली कम ट्रेनों वाली सामान्य समय-सारिणी भी रद्द रहेगी। वहीं, पश्चिम रेलवे यात्रियों की भीड़ कम करने तथा छात्रों और उनके अभिभावकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए विभिन्न मार्गों पर पांच जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाएगा।

नीट परीक्षार्थियों और उनके साथ आने वाले अभिभावकों की सुविधा के लिए मुंबई के 13 स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन हेल्प डेस्क पर 26 कमर्शियल स्टाफ के अलावा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान, 13 डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट (कमर्शियल) और सीएमआई तैनात किए जाएंगे।

तैनात कर्मचारी परीक्षा केंद्रों, ट्रेन कनेक्टिविटी और आगे की यात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही वे यात्रियों की सहायता, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक सूचनाओं के त्वरित प्रसार का कार्य भी करेंगे। उम्मीदवारों की आवाजाही को सुगम बनाने और परीक्षा के दौरान उन्हें न्यूनतम परेशानी हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा, यात्रियों की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए बांद्रा टर्मिनस–मणिनगर और बांद्रा टर्मिनस – डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रविवार को पश्चिम रेलवे नेटवर्क पर सभी 1414 सबअर्बन (उपनगरीय) सेवाएं चलेंगी।

साथ ही, सभी तय स्टेशनों पर पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। स्टेशन कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी वॉटर बूथ और वॉटर वेंडिंग पॉइंट को ठीक हालत में रखें ताकि छात्रों और उनके साथ आने वाले यात्रियों को सुरक्षित पीने का पानी आसानी से मिल सके। फील्ड अधिकारी यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने, स्टेशन अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ तालमेल बिठाने और परीक्षा की अवधि के दौरान समय पर मार्गदर्शन और सहायता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी करेंगे।

नीट परीक्षार्थियों और उनके साथ आने वाले अभिभावकों की सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू आवाजाही के लिए नियमित अंतराल पर जरूरी सार्वजनिक घोषणाएं और यात्रियों के लिए जानकारी अपडेट भी दी जाएगी।

--आईएएनएस

ओपी/एएस