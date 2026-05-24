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नासिक: एंटी-गुंडा स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपियों से 3 देसी कट्टे और 3 कारतूस जब्त

नासिक में एंटी-गुंडा स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ दो गिरफ्तार
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Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 04:14 AM
नासिक: एंटी-गुंडा स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपियों से 3 देसी कट्टे और 3 कारतूस जब्त

नासिक: महाराष्ट्र के नासिक शहर पुलिस की एंटी-गुंडा स्क्वाड ने अवैध हथियारों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टे और 3 कारतूस जब्त किए हैं। फिलहाल, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई पंचवटी और नासिक रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामलों की जांच के दौरान की गई। पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार शहर में अवैध हथियार रखने और बेचने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त (अपराध) के मार्गदर्शन में एंटी-गुंडा स्क्वाड को दोनों मामलों की जांच सौंपी गई थी।

जांच के दौरान पंचवटी पुलिस स्टेशन के अपराध क्रमांक 164/2026 में जमानत पर बाहर आए आरोपी कुणाल महिंद्रा चव्हाण से पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर धुले निवासी और वर्तमान में अडगांव में रहने वाले 26 वर्षीय भावेश मिलिंद जोशी को हिरासत में लिया गया। उसके पास से दो देसी कट्टे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

वहीं, नासिक रोड पुलिस स्टेशन के अपराध क्रमांक 251/2026 की जांच में आरोपी आदिल जमील सैयद ने खुलासा किया कि उसने फरार आरोपी प्रथमेश उर्फ मोथैया नेल्सन कासबे से देसी कट्टा खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने पवारवाड़ी निवासी 27 वर्षीय प्रथमेश उर्फ बिग नेल्सन कासबे को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त किया।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार और कारतूस नासिक लाकर बेचते थे। मामले में एंटी-गुंडा स्क्वाड आगे की जांच कर रही है।

यह कार्रवाई एंटी-गुंडा स्क्वाड के प्रभारी अधिकारी संदीप पवार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने की। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ ऐसे ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी

 

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