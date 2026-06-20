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भारत समाचार

नासिक आर्टिलरी सेंटर से 3,650 अग्निवीर हुए पास, सेना में शामिल होने को तैयार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 20, 2026, 01:05 PM
नासिक आर्टिलरी सेंटर से 3,650 अग्निवीर हुए पास, सेना में शामिल होने को तैयार

मुंबई, 20 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नासिक के आर्टिलरी सेंटर से 3,650 अग्निवीर पास आउट हुए हैं। कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद ये सभी भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार हैं। इसी को लेकर सेंटर ने 19 और 20 जून को अग्निवीर बैच 08/26 की अटेस्टेशन परेड (सत्यापन परेड) आयोजित की, जिसमें अग्निवीरों की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। यह समारोह भारतीय सेना में उनकी औपचारिक एंट्री और देश की सेवा समर्पण, अनुशासन और सम्मान के साथ करने की उनकी तैयारी का प्रतीक था।

परेड का निरीक्षण नासिक के आर्टिलरी सेंटर के कमांडेंट मेजर जनरल एनआर पांडे (सीएसएम) ने किया। इस कार्यक्रम में बेहतरीन ड्रिल मूवमेंट, मिलिट्री के तौर-तरीके और सटीकता दिखाई गई, जो भारतीय सेना के प्रमुख ट्रेनिंग सेंटरों में से एक में दी जाने वाली ट्रेनिंग के उच्च मानकों को दर्शाती है। यह शानदार प्रदर्शन अग्निवीरों और उनके इंस्ट्रक्टरों दोनों की प्रतिबद्धता, लगन और पेशेवर दक्षता का सबूत था।

नए शामिल हुए सैनिकों को संबोधित करते हुए मेजर जनरल एनआर पांडे ने अग्निवीरों को उनके दृढ़ संकल्प, सहनशक्ति और ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे भारतीय सेना की बेहतरीन परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखते हुए देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कमांडेंट ने युवा रिक्रूट्स को अनुशासित और युद्ध के लिए तैयार सैनिकों में बदलने के लिए इंस्ट्रक्टरों और ट्रेनिंग स्टाफ की भी तारीफ की। समारोह के दौरान चुने गए अग्निवीरों के माता-पिता को 'गौरव पदक' दिए गए, ताकि देश की सेवा के लिए अपने बेटों को समर्पित करने में उनके योगदान को सम्मान दिया जा सके। इस दौरान रिव्यूइंग ऑफिसर ने माता-पिता से बातचीत भी की और उनके सहयोग और त्याग के लिए उनकी सराहना की।

अटेस्टेशन परेड अग्निवीरों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है और एक अत्यधिक प्रेरित, कुशल और अनुशासित सेना तैयार करने के भारतीय सेना के कमिटमेंट को फिर से पक्का करती है। जैसे ही ये युवा सैनिक अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत करते हैं, वे नासिक के आर्टिलरी सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए साहस, वफादारी, निस्वार्थ सेवा और देश के प्रति अटूट कमिटमेंट के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं।

--आईएएनएस

डीके/वीसी