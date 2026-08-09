नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत चलाएगा जागरूकता कार्यक्रम

गुवाहाटी, 9 अगस्त (आईएएनएस)। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) देशव्यापी 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों, दफ्तरों और अन्य जगहों पर जागरूकता और लोगों तक पहुंचने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका मकसद देशभक्ति का संदेश फैलाना और अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

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एनएफआर के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा कि एनएफआर रविवार से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाएगा। यह केंद्र सरकार की उस पहल के तहत है जिसका मकसद नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

'हर घर तिरंगा' अभियान केंद्र सरकार ने 2022 में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत शुरू किया था। इसका मकसद नागरिकों को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करना था ताकि वे गर्व के साथ अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकें।

शर्मा ने कहा कि एनएफआर हर साल बड़े उत्साह के साथ 'हर घर तिरंगा' अभियान मनाता है, जिससे देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है और लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि इसी परंपरा को जारी रखते हुए एनएफआर इस साल भी अपने अधिकार क्षेत्र में यह अभियान चलाएगा।

सीपीआरओ ने कहा कि रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, उन्हें अपने परिवारों और आम लोगों को भी अभियान के दौरान गर्व के साथ अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा जाएगा।

रेलवे कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जाएंगे जबकि प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परिसरों को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में तिरंगे के रंगों से रोशन किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' की वाद्य धुनें बजाई जाएंगी और एकता व राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को भी इस राष्ट्रव्यापी अभियान में अपनी भागीदारी के प्रतीक के रूप में अपनी 'तिरंगे के साथ सेल्फी' अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि इन पहलों का मकसद देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत करना है, साथ ही सभी को सम्मान, गरिमा और गर्व के साथ तिरंगे का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

शर्मा ने कहा कि इस अभियान का मकसद नागरिकों के बीच देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत करना और सभी को सम्मान और गर्व के साथ तिरंगे का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम