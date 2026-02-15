भारत समाचार

Nara Lokesh Support : मंत्री लोकेश मुस्लिम वेंडर के समर्थन में आए, कहा- 'हम एक साथ'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 16, 2026, 05:16 AM
आंध्र प्रदेश : मंत्री लोकेश मुस्लिम वेंडर के समर्थन में आए, कहा- 'हम एक साथ'

अमरावती: आंध्र प्रदेश के शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश उस मुस्लिम वेंडर के समर्थन में सामने आए हैं, जिसे हाल ही में तेलंगाना में मेदारम जतरा के दौरान कुछ यूट्यूबर्स ने परेशान किया था।

लोकेश ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल के वेंडर शेख शेखा वली के साथ हुई उत्पीड़न की मीडिया रिपोर्ट्स पर रिएक्शन दिया।

शेख शेखा वली तेलंगाना के मुलुगु जिले में ट्राइबल मेले के दौरान अपने इलाके का मशहूर खाना 'खोया बन' बेच रहे थे। इस दौरान यूट्यूबर के एक ग्रुप ने वली को वह खाना खिलाया जो वह बेच रहे थे ताकि यह साबित हो सके कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसे वे 'फूड जिहाद' कहते हैं।

लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "प्रिय भाई वली, मुझे बहुत दुख है कि आपको यह सब सहना पड़ा। इस तरह के बांटने वाले और कम्युनल व्यवहार की हमारे तेलुगु समाज में कोई जगह नहीं है, जो हमेशा मेलजोल, आपसी सम्मान और भाईचारे के लिए खड़ा रहा है।"

लोकेश, जो तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, ने कहा, "मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा और आपके मशहूर खोया बन का स्वाद चखने का इंतजार करूंगा! हम एक साथ खड़े हैं।" वेंडर को अपने शहर के लोगों के साथ-साथ कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिकल पार्टियों से भी सपोर्ट मिला है, जिन्होंने ऐसे बांटने वाले वीडियो बनाने के लिए यूट्यूबर्स की आलोचना की है।

इस बीच, एमएसएमई, एसईआरपी और एनआरआई एम्पावरमेंट और रिलेशन मिनिस्टर, कोंडापल्ली श्रीनिवास भी वली के समर्थन में आएं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "हर मेहनती इंसान अपनी रोजी-रोटी कमाते समय इज्जत और सम्मान का हकदार है। हमारा तेलुगु समाज हमेशा से मेल-जोल, हमदर्दी और एकजुटता में रहा है, और इन मूल्यों की रक्षा करना हमारी मिली-जुली जिम्मेदारी है," और वली से पर्सनली मिलने के लोकेश के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़े होने की अहमियत को दिखाता है।

मंत्री ने आगे कहा, "फूड सेफ्टी और पब्लिक अवेयरनेस जरूरी हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी और सेंसिटिविटी के साथ अपनाना चाहिए। इंसानियत धर्म से बड़ी है, और दया को हमारे कामों को गाइड करना चाहिए।"

इससे पहले, एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मेदारम जतारा में कुछ यूट्यूबर्स द्वारा एक मुस्लिम को परेशान करने की कड़ी निंदा की थी। ओवैसी ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि डराने-धमकाने और कम्युनल टारगेट करने की ऐसी हरकतें मंजूर नहीं हैं और इनसे कानून के तहत सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

--आईएएनएस

एससीएच

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...