नई दिल्ली : शाहदरा रेलवे स्टेशन पर यात्री की पीट-पीटकर हत्या, मुजफ्फरनगर से आठ गिरफ्तार

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई हिंसक झड़प में ट्रेन के एक यात्री की हत्या के कुछ ही घंटों बाद, पुलिस टीम ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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दिल्ली मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले 32 साल के एक व्यक्ति की मौत मामले में पुलिस हिरासत में लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

यह घटना शनिवार को पूर्वी दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुई, जहां एक व्यक्ति योगा एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब वह और दूसरे यात्री ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो यात्रियों के एक समूह के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जो बाद में हिंसक हो गया।

शुरुआती जांच से पता चला है कि मृतक पंकज धामा को झगड़े के दौरान सह-यात्रियों ने मुक्कों और लातों से पीटा। वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े और उनकी हालत बिगड़ गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पंकज धामा पर सात-आठ यात्रियों के एक समूह ने हमला किया और मारपीट की।

मृतक के परिवार का दावा है कि उन्हें रेलवे अधिकारियों से समय पर मदद नहीं मिली, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उनके कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि पीड़ित को अधिकारियों के बजाय कुछ यात्रियों ने अस्पताल पहुंचाया और इस देरी के कारण उनकी जान चली गई।

परिवार के एक सदस्य ने कहा कि अगर उन्हें जल्दी अस्पताल ले जाया जाता, तो उनकी जान बच सकती थी। पंकज धामा दिल्ली मेट्रो में गार्ड के तौर पर काम करते थे। उनके परिवार में एक बेटी और एक बेटा है।

पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि उस झगड़े की वजह का पता लगाया जा सके, जिसके कारण पंकज धामा की मौत हुई।

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों का एक समूह प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को घेरे हुए उस पर हमला करता दिख रहा है। माना जा रहा है कि यह वीडियो हाथापाई के दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम