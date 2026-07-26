नई दिल्ली से लापता दो नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बिहार से बरामद किया गया

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली से लापता हुईं दो नाबालिग लड़कियों को दिल्ली पुलिस ने बिहार से सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है। इस वर्ष लापता लोगों की बरामदगी की संख्या अब 46 हो गई है।

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दिल्ली पुलिस की ओर से नाबालिगों की बरामदगी के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और लगभग 140 अनाथालयों, शेल्टर होम, धार्मिक जगहों और रेड-लाइट में जांच की। लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर पंजाब और बिहार में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जांच के दौरान पुलिस को पीड़िता से जुड़े एक मोबाइल नंबर के साथ खास सीक्रेट जानकारी मिली।

पुलिस के अनुसार, मोबाइल नंबर को तुरंत टेक्निकल सर्विलांस पर रखा गया, जिससे शुरू में पीड़िता बिहार के सहरसा जिले में मिली। 22 जुलाई को पुलिस टीम सहरसा पहुंची। लोकेशन पर पहुंचने से पहले, हैंडसेट सुपौल में शिफ्ट कर दिया गया। तेजी से कार्रवाई करते हुए और सुपौल पुलिस के साथ मिलकर, टीम ने नाबालिग लड़की की सफलतापूर्वक तलाश करने के साथ ही बरामदगी की।

वहीं, आनंद पर्वत की रहने वाली 15 वर्षीय दूसरी पीड़िता के लापता होने का मामला 12 दिसंबर 2025 को दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पीड़िता को बिहार के मधुबनी में देखा गया था। पुलिस टीम तत्काल मधुबनी के बेनीपट्टी पहुंची, लेकिन तब तक पीड़िता साहरघाट जा चुकी थी। लोकल पुलिस की मदद से टीम ने नाबालिग लड़की की तलाश कर उसको बरामद किया।

दोनों नाबालिग लड़कियों को दिल्ली वापस लाया गया, उनकी सही पहचान की गई और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें उनके संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सौंप दिया गया।

इन दोनों पीड़िताओं की सफल बरामदगी के साथ, एएचटीयू सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने इस वर्ष 46 लापता लोगों का पता लगाकर उन्हें बरामद किया। जांच से पता चला कि पीड़िताओं ने पुलिस से बचने के लिए जानबूझकर अपनी लोकेशन और सिम कार्ड को बदला।

--आईएएनएस

एसडी/एएस