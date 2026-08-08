नई दिल्ली में पीएम मोदी से 10 अगस्त को मिलेंगे शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सभी 8 सांसद 10 अगस्त को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से समय की मांग की गई है।

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एनसीपी (शरद पवार गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने आईएएनएस से इस संभावित मुलाकात की पुष्टि की है। हालांकि, अभी तक इस मुलाकात को लेकर एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक मुख्य रूप से महाराष्ट्र के विकास कार्यों और राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रस्तावित है।

कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान सांसद अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, केंद्रीय परियोजनाओं और राज्य के हित से जुड़े विषयों को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे।

हालांकि, महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए राजनीतिक घटनाक्रम, दल-बदल और गठबंधनों में लगातार बदलाव को देखते हुए इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

संसद के आगामी सत्र में परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे और अन्य महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर सरकार को कुछ विपक्षी दलों के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में एनसीपी (शरद पवार गुट) और केंद्र सरकार के बीच बढ़ता संवाद चर्चा का विषय बना हुआ है।

इससे पहले, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उनके साथ पार्टी के कई और सांसद भी मौजूद थे।

संसद की कार्यवाही ठप होने पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि केंद्र सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन के भीतर बहस करने के बजाय बाहर राजनीतिक प्रदर्शन करने में अधिक रुचि दिखा रहा है। उन्होंने विपक्ष से महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिए।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी