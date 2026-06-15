नागालैंड की राजधानी को दिसंबर 2029 तक रेल संपर्क मिलने की संभावना: एनएफआर

कोहिमा/गुवाहाटी, 15 जून (आईएएनएस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने सोमवार को नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव को सूचित किया कि 78.42 किलोमीटर लंबी दीमापुर-कोहिमा रेलवे परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे राज्य की राजधानी दिसंबर 2029 तक राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। 0

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परियोजना की समीक्षा के दौरान, एनएफआर (निर्माण) के अधिकारियों ने राज्यपाल को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेल लाइन पर हुई प्रगति से अवगत कराया और कहा कि काम में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दीमापुर-कोहिमा रेलवे परियोजना पूरी होने पर नागालैंड की राजधानी को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राज्य में परिवहन, व्यापार, पर्यटन और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में उल्लेखनीय सुधार होगा।

लोकभवन के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने सोमवार को कोहिमा में एनएफआर (निर्माण) के अधिकारियों के साथ धनसिरी-जुब्जा (दीमापुर-कोहिमा) नई रेलवे लाइन परियोजना की स्थिति और दीमापुर रेलवे स्टेशन के एकीकृत पुनर्विकास की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

समीक्षा बैठक के दौरान, राष्ट्रीय रेलवे (एनएफआर) के अधिकारियों ने राज्यपाल को 78.42 किलोमीटर लंबी दीमापुर-कोहिमा रेलवे परियोजना की प्रगति से अवगत कराया। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य कोहिमा जिले को पहली बार रेल संपर्क प्रदान करना है। यह परियोजना असम के कार्बी आंगलोंग जिले और नागालैंड के चुमौकेदिमा और कोहिमा जिलों से होकर गुजरती है।

राज्यपाल को बताया गया कि धनसिरी-शोखुवी और शोखुवी-मोलवोम खंड पहले ही चालू हो चुके हैं, जबकि चुनौतीपूर्ण भूभाग और जलवायु परिस्थितियों के बावजूद शेष खंडों पर काम जारी है।

अधिकारी ने बताया कि इस रेलवे परियोजना से संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने, दीमापुर और कोहिमा के बीच यात्रा का समय कम होने, छात्रों, रोगियों और यात्रियों की आवाजाही में सुधार होने, माल ढुलाई में सुविधा होने, पर्यटन को बढ़ावा मिलने, रोजगार के अवसर पैदा होने और नागालैंड तथा व्यापक पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान होने की उम्मीद है।

एनएफआर के अधिकारियों ने परियोजना कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिनमें कठिन भूवैज्ञानिक परिस्थितियां, भूस्खलन-संभावित भूभाग, भारी मानसूनी वर्षा, खराब चट्टान गुणवत्ता, सीमित कार्य मौसम, कुशल श्रमिकों की कमी और बुनियादी ढांचे की बाधाएं शामिल हैं। सुरंग निर्माण के दौरान उच्च दबाव वाले भूजल रिसाव और फॉल्ट जोन से उत्पन्न चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

--आईएएनएस

एमएस/