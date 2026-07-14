नागालैंड: चुमौकेदिमा आईईडी विस्फोट की नागालैंड कांग्रेस ने की निंदा, शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि

कोहिमा, 14 जुलाई (आईएएनएस)। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एनपीसीसी) ने चुमौकेदिमा जिले के शोखुवि स्थित असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर (एआरटीसी) के पास हुए संदिग्ध आईईडी विस्फोट की कड़ी निंदा की है। इस विस्फोट में असम राइफल्स के हवलदार मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए, जबकि चार अन्य सुरक्षा कर्मी घायल हो गए।

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एनपीसीसी के संचार विभाग द्वारा जारी बयान में इस घटना को कायरतापूर्ण और निंदनीय करार दिया गया। पार्टी ने शहीद हवलदार मोहम्मद इकबाल के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही घायल सुरक्षा कर्मियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई।

कांग्रेस ने कहा कि लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे कृत्य न केवल निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि उस शांति और स्थिरता को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे नागालैंड के लोग लंबे समय से बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

बयान में कहा गया कि जब राज्य मेल-मिलाप, विकास और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में इस प्रकार की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इनकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए।

एनपीसीसी ने संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष, गहन और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है, ताकि इस घटना के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके।

पार्टी ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने की अपील भी की।

नागालैंड कांग्रेस ने कहा कि राज्य के लोगों ने हमेशा मतभेदों के समाधान के लिए हिंसा के रास्ते को अस्वीकार किया है। पार्टी ने शांति, संवाद, लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

एनपीसीसी ने अपने बयान के अंत में शहीद हवलदार मोहम्मद इकबाल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करने की कामना की।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी