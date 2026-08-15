नागा राजनीतिक मुद्दे के सम्मानजनक समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध: सीएम रियो

कोहिमा, 15 अगस्त (आईएएनएस)। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शनिवार को लंबे समय से चले आ रहे नागा राजनीतिक मुद्दे के जल्द, सम्मानजनक और स्वीकार्य समाधान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कानून-व्यवस्था मजबूत करने और बढ़ते नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के खतरे से निपटने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की भी जानकारी दी।

कोहिमा स्थित नागालैंड सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नागालैंड के लोग अब भी इस मुद्दे के जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने 12 सितंबर 2024 को आयोजित व्यापक परामर्श बैठक का भी उल्लेख किया, जिसमें आदिवासी होहो (पारंपरिक जनजातीय निकाय), नागरिक समाज के प्रतिनिधि, जन-आधारित संगठन, चर्च निकाय, गैर-सरकारी संगठन, छात्र संगठन, राजनीतिक दल और अन्य हितधारक शामिल हुए थे।

रियो ने नागा शांति वार्ता का नेतृत्व करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में गठित समिति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने वार्ता और शांति प्रक्रिया को मंत्री स्तर तक ले जाने की लोगों और नागरिक समाज की मांग पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार शांति प्रक्रिया में सक्रिय सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाती रहेगी, ताकि लंबे समय से चली आ रही जल्द, सम्मानजनक और स्वीकार्य समाधान की आकांक्षा पूरी हो सके।

पूर्वी नागालैंड को लेकर रियो ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्वी नागालैंड को ऐतिहासिक रूप से विकास के मामले में हुई असमानताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने क्षेत्र की ‘फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी’ (FNTA) के रूप में व्यवस्था की मांग का पूरे मन से समर्थन किया है।

रियो ने 5 फरवरी 2026 को भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन के बीच नागालैंड के भीतर एफएनटीए के गठन को लेकर हुए समझौता ज्ञापन का उल्लेख किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक पड़ाव बताते हुए पूर्वी नागालैंड के लोगों को बधाई दी और एफएनटीए के जल्द गठन एवं संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग और निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नागालैंड में स्थिति काफी हद तक शांतिपूर्ण बनी हुई है, जो जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि, उन्होंने चुमौकेदिमा जिले में असम राइफल्स के जवानों को ले जा रहे वाहन को निशाना बनाकर किए गए आईईडी विस्फोट की निंदा की। इस घटना में एक जवान की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। रियो ने हमले को कायरतापूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में ले ली है।

मुख्यमंत्री ने अपराध और नशीली दवाओं के खिलाफ राज्य पुलिस की लगातार कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से मई 2026 के बीच राज्य में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 407 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 677 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से पुलिस आधुनिकीकरण सहायता के तहत 550 नए वाहनों की खरीद के जरिए नागालैंड पुलिस की गतिशीलता और परिचालन क्षमता को भी मजबूत किया जा रहा है।

रियो ने बताया कि युवा संसाधन एवं खेल विभाग ने 16 नए खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें 11 मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, चार फुटसल मैदान, जिला युवा संसाधन एवं खेल अधिकारी का कार्यालय और पेरेन में एक आवासीय क्वार्टर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में नागालैंड में हुई अभूतपूर्व और लगातार मानसूनी बारिश पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण कई जिलों में व्यापक भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की स्थिति पैदा हुई।

उन्होंने बताया कि इन प्राकृतिक आपदाओं में कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए, विशेष रूप से मोन जिले में इसका गंभीर असर पड़ा। इसके अलावा बड़ी संख्या में घरों, संपत्तियों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा।

--आईएएनएस

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