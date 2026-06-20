नोएडा : तस्करी का बड़ा खुलासा, 4.5 लाख रुपए कीमत का 21 किलो से अधिक गांजा बरामद

नोएडा, 20 जून (आईएएनएस)। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना फेज-2 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की मदद से कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी में लिप्त एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है।

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आरोपी के कब्जे से 21 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार को थाना फेज-2 पुलिस टीम ने दादरी मेन रोड के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर जांच और चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ।

पूछताछ में आरोपी की पहचान तपस मंडल पुत्र कार्तिक मंडल निवासी डैरमाही नगर, थाना जियागंज, जिला मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई। उसकी उम्र करीब 32 वर्ष है और उसने आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी काफी समय से मादक पदार्थों की तस्करी के कारोबार में सक्रिय था। वह अन्य राज्यों से सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से गांजा लाकर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई करता था। वह नशे के इस अवैध कारोबार से मोटा मुनाफा कमाने के लिए गांजा को ऊंचे दामों पर बेचता था।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के नेटवर्क और उसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। मामले में आगे की जांच जारी है।

थाना फेज-2 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम