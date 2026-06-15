नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई उड़ान सेवाएं, सीएम योगी से मिलने लखनऊ पहुंचेंगे किसान

ग्रेटर नोएडा, 15 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार से उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन एयरपोर्ट पर कुल आठ उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इस खास मौके पर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान उद्घाटन वाली उड़ान से लखनऊ जाएंगे। इसे लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही अन्य यात्री भी नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने पर खुश नजर आए।

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जमीन देने वाले किसान सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए इंडिगो की एक खास उड़ान से यात्रा करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। एक किसान ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "हमारे इलाके में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। हम सीएम योगी और पीएम मोदी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इससे इलाके का विकास होगा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह देश और एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बनेगा।"

एक किसान ने कहा, "हम इस पल का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। सीएम योगी, पीएम मोदी और हमारे स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह की लगातार कोशिशों से आखिरकार यह पल आ ही गया। आज यहां बहुत खुशी और जश्न का माहौल है, जैसे कोई त्योहार हो।"

एक अन्य किसान ने कहा, "हम पहली विमान से बाहर जा रहे हैं। हमने इससे पहले कभी अपनी आंखों से विमान नहीं देखा था। हम किसान हैं और हमने इस उपलब्धि को हासिल करने में सरकार का सहयोग किया है। हम बहुत आभारी हैं कि हमारी जमीन का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया। हम सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हैं।"

वहीं, बेंगलुरु जा रहे एक यात्री ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि बेंगलुरु की उड़ान शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सपने सच हो रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेवर से कोई उड़ान जल्द शुरू होगी। पहले हमें दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता था, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था।"

एक अन्य यात्री ने कहा, "जिस दिन से हमने टिकट बुक किया, हम उत्साहित थे। पहले दिल्ली एयरपोर्ट तक की यात्रा में काफी लंबा समय लगता था और ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या थी लेकिन अब यह हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। आज हमें जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में लगभग 20-25 मिनट लगे।"

एक अन्य यात्री ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है। पहली उड़ान मिलना बहुत अच्छा है। यह भी अच्छा रहा कि यहां आने में कोई परेशानी नहीं हुई। यहां कोई भीड़भाड़ नहीं है और यह हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है क्योंकि हम नोएडा में रहते हैं।"

बेंगलुरु जा रहे एक अन्य यात्री ने कहा, "मैं बेंगलुरु स्थित अपने घर जा रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक ट्रैफिक और यात्रा का समय अब ​​30 मिनट से भी कम है, जो काफी सुविधाजनक है। यह एक नया एयरपोर्ट है और हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है।"

--आईएएनएस

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