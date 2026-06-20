नोएडा : अंतरराज्यीय लग्जरी वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार, तीन चोरी की कारें बरामद

नोएडा, 20 जून (आईएएनएस)। नोएडा के थाना सेक्टर-58 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लग्जरी वाहनों की चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की तीन लग्जरी कारें बरामद की हैं। इसके साथ ही एक आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है।

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पुलिस के अनुसार 19 जून को मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से कार्रवाई करते हुए सेक्टर-54 स्थित खरगोश पार्क के पास से नीरज शर्मा और अजय सरकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक महिंद्रा थार, एक हुंडई क्रेटा और एक फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार बरामद की गई। आरोपी नीरज शर्मा के पास से .315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी मिला।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने वाहन चोरी की पूरी वारदात का खुलासा किया। दोनों आरोपी वाहन सर्विस सेंटरों और शोरूमों के बाहर रेकी करते थे। मौका मिलने पर गार्ड रूम या अन्य स्थानों से वाहन की चाबियां चोरी कर लग्जरी गाड़ियों को लेकर फरार हो जाते थे। चोरी के बाद आरोपी वाहनों के इंजन और चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ कर उनकी पहचान बदल देते थे और फिर असम बॉर्डर के माध्यम से मिजोरम तथा त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बेच देते थे।

बरामद महिंद्रा थार वाहन सेक्टर-59 स्थित एक शोरूम के बाहर से चोरी की गई थी। इस मामले में थाना सेक्टर-58 में मुकदमा दर्ज था और पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा कर वाहन बरामद कर लिया। इसके अलावा बरामद ईकोस्पोर्ट कार दिल्ली से चोरी की गई थी, जबकि क्रेटा कार वर्ष 2023 में दिल्ली से चोरी हुई थी, जिसके संबंध में दिल्ली के ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट में मुकदमा दर्ज है।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि वे अब तक करीब 60 चोरी की गाड़ियों को अंतरराज्यीय नेटवर्क के माध्यम से बेच चुके हैं। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों, वाहन खरीदने वाले डीलरों और अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

गिरफ्तार आरोपी नीरज शर्मा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का निवासी है, जबकि अजय सरकार पश्चिम बंगाल के कूचबिहार का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आरोपियों पर वाहन चोरी और अन्य आपराधिक मामलों के कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। विशेष रूप से नीरज शर्मा के खिलाफ दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट तथा अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम