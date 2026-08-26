मुंबई : प्रेमी ने प्रेमिका को पास कराने के लिए पेपर किया लीक, ब्रेकअप के बाद खुद ही कर दी शिकायत

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (एमपीएससी) द्वारा आयोजित ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन अधिकारी भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

मामले की जांच में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को कथित तौर पर प्रेम संबंध और ब्रेकअप का एंगल मिला है।

आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी लोकेश उर्फ गौरव पाटील ने परीक्षा में अपनी प्रेमिका को पास कराने के लिए पेपर लीक करके उसे दिलाया और ब्रेकअप के बाद खुद आयोग को इसकी जानकारी दी।

दरअसल, एमपीएससी पेपर लीक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने एक चौंकाने वाला कथित प्रेम प्रसंग सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने अपनी प्रेमिका को परीक्षा में पास कराने के लिए पेपर की व्यवस्था की और उसे दिया। परीक्षा के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद युवक ने कथित तौर पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को पेपर लीक होने की जानकारी दे दी।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में गौरव राजेंद्र पाटील भी शामिल है। आरोप है कि गौरव का रितुजा पाटील नाम की युवती से प्रेम संबंध था। उसने रितुजा को परीक्षा में पास कराने के लिए कथित तौर पर पेपर की व्यवस्था की और रितुजा समेत कुछ अन्य लोगों को उपलब्ध कराया। रितुजा परीक्षा में पास भी हो गई। हालांकि, बाद में गौरव और रितुजा का ब्रेकअप हो गया।

ब्रेकअप के बाद गौरव ने गुस्से में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को पेपर लीक होने की जानकारी दी।

बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर पद की परीक्षा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग कराता है। आयोग ने पेपर लीक की खबर पर मुंबई पुलिस से संपर्क किया और मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।

--आईएएनएस

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