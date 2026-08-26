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भारत समाचार

एमपीएससी पेपर लीक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 3 अधिकारी समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

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एमपीएससी

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में तीन एमपीएससी अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, मामला खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप-बी) पद की भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। 22 मार्च को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर कार्रवाई तेज की गई।

इससे पहले मंगलवार देर रात एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि प्रारंभिक जांच में परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जा रही है।

पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार और एमपीएससी पर हमलावर रहा है। एनसीपी (शरद पवार) के विधायक रोहित पवार ने इसे आयोग की साख से जुड़ा बेहद गंभीर मामला बताते हुए एमपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि पेपर राज्यभर में एजेंटों के जरिए लाखों रुपये में बेचा गया और पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।

वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने को छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

डीएससी