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भारत समाचार

गुजरात में पुनर्वास सुविधाओं से लैस आधुनिक जिला जेल का उद्घाटन, 370 कैदियों की क्षमता

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(Updated )
गुजरात

आणंद, 14 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के उप मुख्‍यमंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को आणंद के बकरोल में एक नए जिला जेल का उद्घाटन किया। इस जेल में 370 कैदियों के रहने की क्षमता है और सुरक्षा के साथ-साथ कैदियों के सुधार के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं।

बिजली की व्यवस्था समेत लगभग 67.52 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह जेल 1,20,000 वर्ग मीटर में फैली है और इसका निर्मित क्षेत्र 16,356.10 वर्ग मीटर है। इसमें 330 पुरुष और 40 महिला कैदी रह सकते हैं।

इस जेल को कैदियों के सुधार और विकास के अवसर देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, कानूनी मदद, एक स्टडी सेंटर और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं हैं। इसमें इनडोर गेम्स की सुविधा, एक कल्चरल हॉल, मेडिटेशन हॉल और एक ओपन-एयर थिएटर भी शामिल है।

कॉम्प्लेक्स में जरूरी सुविधाओं में अस्पताल, कैंटीन, लॉन्ड्री, नाई की दुकान और वेलफेयर ऑफिस शामिल हैं। सुरक्षा के लिए हाई-सिक्योरिटी बैरक, महिलाओं के लिए बैरक, अंडर-ट्रायल बैरक और वॉच टावर बनाए गए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयार कोर्टरूम और स्टेट रिजर्व पुलिस के लिए एक अलग बैरक भी बनाया गया है। जेल के मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और किचन-कम-डाइनिंग हॉल में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं।

संघवी ने खेड़ा जिले के बिलोदरा में नाडियाड जिला जेल में नए बने सी-08 और बी-16 कैटेगरी के पुलिस क्वार्टर्स का भी ई-उद्घाटन किया।

जानकारी के मुताबिक, गुजरात स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाए गए इन क्वार्टर्स की लागत 689.45 लाख रुपये है। इनमें लिफ्ट और आग बुझाने वाले सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं और इनका मकसद पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को रहने की जगह देना है।

बकरोल जेल कॉम्प्लेक्स में जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बी-36, सी-12 और डी-02 कैटेगरी के 50 और रिहायशी क्वार्टर बनाए गए हैं।

उद्घाटन समारोह में मंत्री रमन सोलंकी, कमलेश पटेल और संजयसिंह महिदा के साथ-साथ सांसद, विधायक, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। समारोह के बाद, संघवी और अन्य अधिकारियों ने नए जेल परिसर का निरीक्षण किया, जिसमें महिलाओं का यार्ड और हाई-सिक्योरिटी सेल भी शामिल थे।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी