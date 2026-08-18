मिजोरम में 12.09 करोड़ की हेरोइन जब्त, दो लोग गिरफ्तार

आइजोल, 18 अगस्त (आईएएनएस)। असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने दो अलग-अलग संयुक्त और समन्वित अभियानों में मिजोरम के सैतुअल जिले से लगभग 12.09 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन जब्त की और दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया।

एक सहयोगी एजेंसी से मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर सैतुअल जिले के न्गोपा इलाके में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान, जॉइंट टीम ने एक ड्रग तस्कर को पकड़ा और 1.180 किलोग्राम हेरोइन से भरी 109 साबुन की टिकिया बरामद की।

ये ड्रग्स गाड़ी की पिछली नंबर प्लेट के पीछे बने एक खास तौर पर बनाए गए खाने में छिपाकर रखे गए थे। जब्त किए गए ड्रग्स की अनुमानित कीमत 8.85 करोड़ रुपए है। जिस गाड़ी में आरोपी ड्रग्स ले जा रहा था, उसे भी जॉइंट टीम ने जब्त कर लिया।

एक और ऑपरेशन में, असम राइफल्स के जवानों ने एक सहयोगी एजेंसी से मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर, सैतुअल जिले के उसी न्गोपा इलाके में मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान, जॉइंट टीम को छिपाकर रखा गया एक पैकेट मिला, जिसमें 432 ग्राम हेरोइन से भरी 40 साबुन की टिकिया थी।

जब्त की गई हेरोइन की अनुमानित कीमत 3.24 करोड़ रुपए है। इस ऑपरेशन में एक ट्रक भी जब्त किया गया और एक ड्रग तस्कर को पकड़ा गया, जिसकी पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले 57 वर्षीय देवेंद्र सिंह के तौर पर हुई है।

दोनों मामलों में, बरामद ड्रग्स, दोनों गाड़ियां और पकड़े गए दोनों ड्रग तस्करों को आगे की जांच और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मिजोरम पुलिस को सौंप दिया गया।

सैतुअल जिला मिजोरम के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यह पहाड़ी जिला मणिपुर और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है।

म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बिना बाड़ वाली विशाल अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कारण मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में ड्रग तस्करी का एक बड़ा कॉरिडोर बन गया है। यह पहाड़ी राज्य म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 510 किलोमीटर और 318 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। म्यांमार का चिन राज्य, मिज़ोरम के छह जिलों सैतुअल, चम्फाई, सियाहा, लॉंगत्लाई, हनाहथियाल और सेरछिप के जरिए अलग-अलग तरह के ड्रग्स, दुर्लभ वन्यजीवों और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी का एक बड़ा स्रोत माना जाता है।

असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस, ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी को रोकने और इस इलाके में चल रहे तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा और संवेदनशील इलाकों में लगातार खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन चला रही हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम