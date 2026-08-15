ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

मेघालय भारत का तीसरा सबसे तेजी से विकासशील राज्य है: मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
मेघालय

शिलांग, 15 अगस्त (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर अपनी सरकार की विकास प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था 2018 से दोगुनी से अधिक हो गई है, जिससे यह पिछले पांच वर्षों में भारत का तीसरा सबसे तेजी से विकासशील राज्य बन गया है।

शिलांग के पोलो ग्राउंड्स में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का विकास मॉडल तीन सिद्धांतों पर आधारित है—राज्य की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, लोगों को सशक्त बनाना, और मेघालय की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना।

2018 में मुख्यमंत्री बने संगमा ने कहा कि मेघालय ने पिछले आठ वर्षों में अवसंरचना, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विकास में दिए गए सहयोग को स्वीकार करते हुए कहा कि आज हमारी अर्थव्यवस्था 2018 से दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जिससे मेघालय पिछले पांच वर्षों में भारत का तीसरा सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन गया है।

पर्यावरण संरक्षण पर बोलते हुए संगमा ने कहा कि मेघालय में 76 प्रतिशत वन क्षेत्र बरकरार है और ग्रीन मेघालय प्लस कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक नेतृत्व वाले संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 60,000 से अधिक जल स्रोतों का मानचित्रण किया जा चुका है, जबकि जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 500 से अधिक बड़े जल संचयन ढांचे स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य वैज्ञानिक खनन पद्धतियों के माध्यम से सतत खनन की दिशा में आगे बढ़ रहा है और छोटे खनिकों को समर्थन देने के लिए एक ढांचा विकसित कर रहा है।

संगमा ने आगे कहा कि राज्य सरकार सीएम फार्म प्लस, जैविक मिशन, पुष्पकृषि मिशन और अदरक मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च मूल्य वाली कृषि पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा कि सभी 12 जिलों में 25,000 से अधिक किसानों को उच्च मूल्य वाली, लंबी अवधि की फसलों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में हुए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए दावा किया कि 2020 से मातृ मृत्यु दर में 56 प्रतिशत और शिशु मृत्यु दर में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत, एक लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचाया गया है, जिनमें 15,800 से अधिक उच्च जोखिम वाली माताएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री संगमा ने आगे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मेघालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक स्कोर एक वर्ष में 448 से बढ़कर 525 हो गया है, जिससे राज्य सबसे निचले पायदान से बाहर निकल गया है।

सांगमा ने कहा कि पर्यटन आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, और वार्षिक पर्यटक आगमन 2018 में लगभग 10 लाख से बढ़कर लगभग 18 लाख हो गया है।

--आईएएनएस

एमएस/