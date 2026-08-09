मध्य प्रदेश: धार के पास भीषण सड़क हादसा, गुजरात के छह युवकों की मौत

भोपाल/धार, 9 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में रविवार को धार-उज्जैन-पेटलावद फोरलेन हाईवे पर पंचकवासा गांव के पास एक वैन और ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में गुजरात के गोधरा और पंचमहल जिलों के छह युवकों की मौत हो गई।

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पीड़ित उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद घर लौट रहे थे।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा दोपहर करीब 1:00 बजे हुआ, जब सात युवकों को ले जा रही वैन (रजिस्ट्रेशन नंबर जीजे17सीके6134) गुजरात की ओर जा रही थी। लोहे का सामान लदा एक ट्रेलर (रजिस्ट्रेशन नंबर जीजे39टीबी9248) बड़नगर-उज्जैन मार्ग पर गलत दिशा में तेज गति से उज्जैन की ओर आ रहा था और सामने से आ रही वैन से टकरा गया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन पूरी तरह से चकनाचूर हो गई।

वैन में सवार छह लोगों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छठा युवक, जो गंभीर रूप से घायल था, अस्पताल ले जाते समय उसकी भी मौत हो गई।

धार के एएसपी विजय डाबुर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया, "हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नितेश भाई, पिता प्रकाश भाई (गोधरा); मयूर कुमार चौहान, पिता प्रकाश भाई (गोधरा); विशाल कुमार, पिता रमेश भाई परमार (पंचमहल); राकेश, पिता भूपत भाई (गोधरा) के रूप में हुई है और दो अन्य लोगों की पहचान अभी बाकी है।"

हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर चालक मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर बड़नगर थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा, तहसीलदार सुरेश नगर और एसडीएम प्रियंका मिमरोद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, चालक का पीछा किया और उसे पकड़ लिया।

स्थानीय ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने वैन की खिड़कियां तोड़ीं और काफी मशक्कत के बाद शवों और घायल युवक को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एम्बुलेंस से बड़नगर सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं सका।

पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा (औपचारिक जांच कार्यवाही) किया। सभी छह मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है।

पुलिस ने गुजरात में पहचाने गए पीड़ितों के परिवारों को इस दुखद घटना की जानकारी दे दी है।

ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

हादसे के कारण कुछ समय के लिए फोरलेन हाईवे पर यातायात बाधित रहा, लेकिन पुलिस ने मलबे को हटाकर यातायात सामान्य कर दिया।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी