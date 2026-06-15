मध्य प्रदेश: सोन नदी में नहाते समय चार लोग बहे, एक का शव बरामद और तीन की तलाश जारी

सिद्धि, 15 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले के भंवरसेन घाट पर सोन नदी में स्नान करते समय तीन महिलाएं और एक पुरुष तेज धारा में बह गए।

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अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि शेष तीन लोगों की तलाश जारी है।

यह घटना दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच रामपुर नाइकिन पुलिस थाना क्षेत्र में घटी, जब चारों लोग स्नान के लिए नदी में उतरे थे।

जानकारी के अनुसार, वे गहरे पानी और तेज धारा में फंसकर बह गए, जिससे घाट पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

सूचना मिलते ही रामपुर नाइकिन पुलिस थाना, खड्डी चौकी और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और तलाशी एवं बचाव अभियान शुरू किया।

स्थानीय निवासियों ने भी लापता लोगों को खोजने के प्रयासों में सहयोग दिया।

अभियान के दौरान, पीड़ितों के लापता होने के स्थान से लगभग आधा किलोमीटर नीचे नदी से एक युवती का शव बरामद किया गया।

तहसीलदार आशीष मिश्रा ने बताया कि मृतक की पहचान ज्योति सेन (24) के रूप में हुई है, जो मैहर जिले के रामनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बुधा बौर गांव की निवासी थीं। उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है।

देर शाम तक लापता रहे तीन व्यक्तियों की पहचान सुभी सेन (15), नीलू बैस (22) और लखन केवट (26) के रूप में हुई है।

मिश्रा के अनुसार घटना के तुरंत बाद बचाव दल को बुलाया गया और लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है।

उन्होंने कहा कि उनका पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बचाव अभियान प्रशासन की देखरेख में चलाया जा रहा है।

अधिकारियों को संदेह है कि पीड़ित गहरे भंवर में फंस गए होंगे।

मिश्रा ने कहा कि सोन नदी का यह हिस्सा तेज धाराओं और गहरे भंवरों के लिए जाना जाता है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वे गहरे पानी में बह गए और समय रहते उन्हें बचाया नहीं जा सका।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे चारों किन परिस्थितियों में भंवरसेन घाट पहुंचे और नदी में उतरे, इसकी जांच की जा रही है।

बचाव अभियान देर शाम तक जारी रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे और तलाशी दल तीन लापता व्यक्तियों की खोज में नदी में छानबीन करते रहे।

--आईएएनएस

एमएस/