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मध्य प्रदेश: नर्मदापुरम में सड़क हादसा, पांच लोगों की मौत, दो घायल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 15, 2026, 05:50 PM
मध्य प्रदेश: नर्मदापुरम में सड़क हादसा, पांच लोगों की मौत, दो घायल

नर्मदापुरम, 15 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सोमवार की शाम को मटकुली-पिपरिया रोड पर बोलेरो पलटने से पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में एक स्कूल टीचर, उनकी पत्नी और उनका आठ साल के बेटे शामिल हैं।

यह हादसा मटकुली के पास हुआ। सात लोगों से भरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलट गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।

मृतकों की पहचान प्रदीप धुर्वे (48), उनकी पत्नी ज्योति धुर्वे और उनके बेटे अक्षत धुर्वे (8) के रूप में हुई है। सभी नर्मदापुरम के बंजारा ड्रीम के रहने वाले थे। अन्य मृतकों में समनापुर के रहने वाले पंचम ठाकुर (55) और झिरपा करर के रहने वाले कुलदीप ठाकुर (40) शामिल हैं।

घायल आकाश धुर्वे (25) और शरद उइके (21) को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों समनापुर के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार, यह ग्रुप छिंदवाड़ा जिले के तामिया से लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। प्रदीप धुर्वे सेमरी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे।

हादसे में बचे लोगों में से एक शरद धुर्वे ने पुलिस को बताया कि प्रदीप, उनकी पत्नी ज्योति और उनके बेटे अक्षत की इस हादसे में मौत हो गई। यह ग्रुप एक दोस्त की बोलेरो में तामिया गया था और घर लौटते समय यह हादसा हुआ।

पिपरिया पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मदनलाल पवार ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश में ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया।

उन्होंने बताया कि बोलेरो तामिया से मटकुली की ओर जा रही थी और ड्राइवर ने शायद सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार से बचने की कोशिश की, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई।

पुलिस ने कहा कि हादसे में तेज रफ्तार की भी भूमिका हो सकती है। जांचकर्ता हादसे से जुड़ी सभी परिस्थितियों की पुष्टि कर रहे हैं। पवार ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे की असल वजह की जांच की जा रही है। साथ ही, चश्मदीदों और बचे हुए लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी