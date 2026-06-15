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मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 15, 2026, 02:00 PM
मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

भोपाल, 15 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बनाई गई मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में सोमवार को युवा कांग्रेस ने राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया।

युवा कांग्रेस की राज्य इकाई ने राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त किए जाने को द्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश के सभी जिलों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। इसके साथ ही, जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर चुनाव आयुक्त और प्रदेश निर्वाचन अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उनकी भूमिका की ‘उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई।

प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया ने सरकार और निर्वाचन आयोग को सीधे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज देश का निर्वाचन आयोग स्वायत्त संवैधानिक संस्था न रहकर सरकार का एक ‘कठपुतली’ विभाग बनकर रह गया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन महज तकनीकी बहानों से निरस्त करना इस बात का सीधा प्रमाण है कि सरकार चुनाव से पहले ही डरी हुई है और विपक्ष को मैदान से बाहर करना चाहती है।

प्रदेश अध्यक्ष घनघोरिया ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी सरकार के एजेंट की तरह काम करना बंद करें। लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है और इस दमनकारी नीति के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी।। युवा कांग्रेस ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और पक्षपाती अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच का आदेश दें।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीकेपी